Podjetje RSteam bo za 4026 evrov do 1. avgusta prilagodilo aplikacijo za obveščanje o stikih

Včeraj ob 12. uri se je iztekel rok za oddajo ponudb za aplikacijo. Odzvalo se je šest ponudnikov, od katerih dva nista izpolnjevala razpisanega pogoja glede cene. Ministrstvo za javno upravo je že pred tem napovedalo, da bodo izbrali ekonomsko najugodnejšo ponud bo, pri čemer bodo poleg cene upoštevali vsebino ponud be, ki jo bodo točkovali, in reference podjetja.

Že danes so tako s podjetjem RSteam, ki je oddalo najcenejšo ponudbo, podpisali pogodbo za prilagoditev mobilne aplikacije za varovanje zdravja za operacijska sistema iOS in Android, ki temelji na t.i. nemški aplikaciji Corona-Warn-App, so sporočili z ministrstva. Gre za podjetje, ki je oddalo ponudbo v višini 4026,00 evrov, pri čemer cena že vključuje DDV.

Rok za izvedbo prilagoditve aplikacije je 1. avgust 2020, drugi odstavek 25. člena pogodbe pa določa tudi, da morebitni aneksi k pogodbi ne bodo v nobenem primeru pomenili dodatne finančne obveznosti za naročnika.