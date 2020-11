Podjetniki na robu: za plače zaposlenim osebni kredit, pomoč države prihaja prepočasi

Zgolj spomladi, ko so bili frizerski saloni zaprti, so imeli v obdobju od 16. marca do 2. maja v primerjavi z enakim obdobjem lani za več kot 86.000 evrov izpada dohodka. "Nadomestil s strani države smo dobili 34.000 evrov za čakanje na delo in 18.891 evrov nadomestila prispevkov. Za naše podjetje je razlika izpada dohodka 33.155 evrov," pravi Božnarjeva.

Dodaja, da je bila frizerska dejavnost poleg samega zaprtja že tako močno prizadeta. Daljši čas so bili omejeni na eno stranko na 20 kvadratnih metrov, poleg tega so njihove stranke vezane na dogodke, kot so birme, poroke, obhajila in kulturni dogodki, ki so bili prav tako prepovedani. "Tudi v obdobju od junija do septembra smo beležili dodatnih 20 odstotkov izpada dohodka."

"Vzeli so nam možnost za preživetje. Ne moremo frizirati po internetu, mi ljudi enostavno nismo mogli razporediti na delo na domu. S tistim dnem, ko so nam dejavnost zaprli, smo ostali brez vsakega evra prihodka," je v oddaji 24UR ZVEČER še dejala Božnarjeva.

Vladna pomoč prihaja prepočasi

"Z ukrepi vlade je posebna zgodba. Nismo bili uslišani, prepuščeni smo sami sebi. Že v prvem zaprtju je bilo težko, ampak smo se nekako pobrali, verjeli smo, da tudi odločevalci niso mogli biti pripravljeni na to, kar nas je udarilo kot strela z jasnega. Zdaj smo izčrpani. Likvidnostno se preprosto ne moremo pobrati. Pomoč od države prihaja prepočasi," pravi Božnarjeva.

Pri tem kot primer navede, da so za zaposlene na skrajšanem delovnem času do danes prejeli zgolj 5380 evrov za mesec junij. Za preostale mesece niso prejeli še nič. Del plač so do sedaj pokrivali s premostitvenimi krediti, za oktobrske plače pa je Božnarjeva vzela osebni kredit.

Sedanji ukrep zaprtja frizerskih salonov je generator sive ekonomije in nenadzorovanega širjenja okužb, še opozarja. Vlada bi morala po njenih besedah omogočiti takojšnjo likvidnost,"takšno, ki je omogočena samozaposlenim, ki so upravičeni do temeljnega dohodka, in ga dobijo izplačanega do 10. v naslednjem mesecu". "Plačati vse že zapadle terjatve z naslova oddanih zahtevkov za nadomestilo in z naslova skrajšanega delovnega časa, nadomestiti izpad dohodka za ves čas prepovedi dela v jesenskem in spomladanskem času, omogočiti pridobitev likvidnih sredstev, tudi s krediti ..."Božnarjeva našteje, kaj pričakujejo oziroma kaj bi morala vlada storiti za preživetje podjetnikov.