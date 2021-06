Podpisana uredba o evropskem digitalnem covidnem potrdilu

Predsedniki treh glavnih institucij EU, Ursula von der Leyen (Evropska komisija), David Sassoli (Evropski parlament) in Charles Michel (Evropski svet), so se udeležili slovesnosti ob podpisu uredbe o evropskem digitalnem potrdilu, so sporočili iz Bruslja. Uredba bo začela veljati 1. julija in bo olajšala potovanja v Uniji v času pandemije covida-19.

Imetniki digitalnih covidnih potrdil bodo z njimi dokazovali, da so preboleli covid-19 oziroma so cepljeni proti njemu ali pa imajo negativen test na okužbo z novim koronavirusom. Potrdilo bo brezplačno in na voljo v vseh uradnih jezikih v EU, na voljo bo v digitalni in papirnati obliki, vsebovalo pa bo QR-kodo. icon-expand Digitalno covidno potrdilo FOTO: Shutterstock Pravico do prostega gibanja imajo tudi vsi Evropejci brez potrdila, vendar bo potrdilo olajšalo potovanja, poudarjajo v Bruslju. Po današnjem podpisu bo uredba začela veljati 1. julija, veljala bo eno leto, omogoča pa šesttedensko postopno uvajanje za tiste članice, ki za izdajo potrdil potrebujejo dodaten čas. Digitalna covidna potrdila že izdaja 13 držav članic Dogovor o uredbi o digitalnem covidnem potrdilu je bil dosežen v rekordnem času, 62 dneh, so sporočili predsedniki treh institucij. "Evropsko digitalno covidno potrdilo je simbol tega, za kar se zavzema Evropa. Evrope, ki ne omahuje, ko je na preizkušnji. Evrope, ki združuje in raste, ko je soočena z izzivi. Naša unija je znova pokazala, da najbolje delamo, ko sodelujemo," so sporočili v skupni izjavi. Tehnični sistem, ki bo omogočil varno preverjanje digitalnih covidnih potrdil, je na ravni EU začel delovati 1. junija. Digitalna covidna potrdila že izdaja 13 držav članic, so sporočili iz Bruslja. icon-expand