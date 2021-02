Podrobnosti o sproščanju dejavnosti za okoli 70.000 športnikov

Za ostale velja omejitev na skupine desetih, ob tem da tisti, ki vodi vadbo, ni vključen v to število, sicer pa je treba upoštevati 20 kvadratnih metrov, ki naj bodo na voljo na posameznika. Ob upoštevanju tega je mogoče imeti v prostoru tudi več kot deset oseb v fitnesih in podobnih centrih, je navedel Mikič.

" Odlok je časovno omejen, določila se začnejo uporabljati v ponedeljek in veljajo do 19. februarja, Verjamem, da bodo tudi po izteku epidemiološke razmere podobne in bo vlada ukrep podaljšala ," je na posvetu, posvečenemu temu odloku, povedal Zvijezdan Mikić , višji svetovalec na direktorat za šport na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

"Več skupin načeloma lahko vadi hkrati, kjer je mogoče upoštevati omejitve, vendar je prej treba rešiti problem vstopanja in odhoda v in iz vadbenega prostora, kjer smo že prej zaznali največ težav," je pojasnil Simon Slokan, glavni inšpektor za šolstvo in šport. Povedal je, da so opravili okrog 1500 nadzorov od lanskega oktobra naprej in da pri tem ni bilo veliko kršitev.

Tekmovanja bodo poleg najvišjih kategorij dovoljena tudi za druge lige in mladinska državna prvenstva, prav tako udeležba na tekmah v tujini. Še naprej je dovoljeno tudi organizirati mednarodna tekmovanja, tako kot domača pa morajo potekati brez gledalcev, če ni drugače določeno. Tisti, ki niso registrirani športniki, lahko vadijo z upoštevanjem dvometrske medsebojne razdalje ali v skupinah desetih, kot velja za rekreativce.

"Želim, da bi bilo to večje odpiranje slovenskega športa trajno. Tisti, ki delamo v njem, smo dokazali, da se znajdemo tudi v težkih okoliščinah in zato imamo tudi tako dobre mednarodne uspehe," je ob zaključku posveta povedalBogdan Gabrovec.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je vse udeležence športnih aktivnosti pozval, da naj dosledno upoštevajo sprejeta zdravstvena priporočila. "Vrača se več deset tisoč športnikov, ki pa bodo še vedno morali delovati v nekoliko okrnjenih okoliščinah, prav tako pa bo spet možna rekreacija. Pomembno je, da bo ta vrnitev potekala varno in bo vrnitev dolgoročna," je uvodoma na posvetu navedla generalna direktorica direktorata za šport MIZŠ Mojca Doupona.

Gabrovec je izrazil tudi upanje, da se bo čim prej dovolilo v najširši meri trenirati tudi borilne športe. "Borilni športi, ples in drugi športi, pri katerih ni mogoče ohranjati dvometrske medsebojne razdalje, so dovoljeni le registriranim športnikom in v krogu skupnega gospodinjstva. Upamo, da bo tudi ostalim to dovoljeno že kmalu, ko bodo zdravstvene razmere še nekoliko boljše," je o tem povedala Doupona.