Pogoj cepljenosti izpolnjen nemudoma po polnem cepljenju

Pogoj cepljenosti, ki poleg testiranja in prebolelosti velja za opravljanje nekaterih dejavnosti in za vstop v državo, po novem lahko dokažejo tisti, ki so se cepili z dvema odmerkoma cepiva BioNTecha in Pfizerja, cepiva Moderne, Sputnika, Sinovac BioNTecha, Sinopharma in AstraZenece. Velja tudi kombinacija dveh predhodno naštetih cepiv. Za izpolnitev pogoja cepljenosti je dovolj tudi en odmerek cepiva Johnson & Johnson.