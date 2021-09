Štrukelj: Gre za stalno ponavljanje groženj, kaznovanja in ukazovanja

Ministri so v javnosti napovedovali strožje ukrepe za državno upravo, pri čemer bi veljal le še pogoj preboleli in cepljeni, ne pa tudi testirani. Pričakovalo se je, da bo odločitev padla že v petek, a kot kaže vlada ni enotna. Kamen spotike je vprašanje, če bi pogoj P in C uvedli za nekaj več kot 31.000 zaposlenih v državni upravi, ali za širši krog, torej ves javni sektor z več kot 170.000 zaposlenimi. Po celodnevnem preverjanju smo v petek sicer neuradno izvedeli, o čem tehtajo: delo od doma, izguba zaposlitve, in datum, do katerega bi se zaposleni še lahko cepili, preden bi pogoj PCT začel veljati.

"Kot so policisti s Policijskega sindikata Slovenije že opozorili, gre za skrajno nepremišljene izjave ministra Hojsa. Jaz bi šel še korak dlje, tukaj gre pravzaprav za polivanje bencina po cestah, kar je v določenih okoliščinah lahko eksplozivno," je medtem dejal Branimir Štrukelj, tajnik Sviza. "Vlada, upam, da razume, da se 30 odstotkov učiteljev ne more potegniti iz šol, ker ne morejo več delovati," pravi in dodaja, da je verjetno nepogrešljiva tudi polovica medicinskih sester, ki jih je že zdaj premalo, prav tako polovica policistov, brez katerih bomo težko vzdrževali red in mir v državi. "Gre za stalno ponavljanje groženj, kaznovanja, ukazovanja in ne razumem, kako vlada ne razume, da to ne deluje. To jo je pripeljalo do najnižje podpore v Evropi, kot kažejo podatki Eurobarometra. Ne razumem, zakaj ne gredo raje v razprave, v neke razume odločitve," je dodal.

Verk je dejal, da od doma delajo tudi nekateri organi v Policiji. "Vendar pa me je malo zmotila odločitev, da v sektor država spadata tudi vojska in Policija. Bojim se, da če gre pri tem ukrepu samo za državno upravo, bi to lahko pomenilo tudi neko vrsto discipliniranja določenih neposlušnih," je dejal. "Mislim, da je ta zakonska podlaga tako šibka, da bi bil odlok, ki bi kar sam po sebi, brez spremembe zakona, uvedel obvezno cepljenje, nezakonit," je v četrtek v oddaji 24UR ZVEČER dejal Rajko Pirnat iz pravne fakultete. Ko je odlok sprejet, ga je treba upoštevati. "Vendar če se kasneje izkaže, da je nezakonit, to povzroči ponovno poglobitev nezaupanja. V tej državi je ključen problem, da ogromno državljanov ne zaupa več vladi RS. Te geste, napovedi o tem, da bomo odstranili tiste, ki niso cepljeni, so grožnje. Odgovor je lahko samo še dodatno nezaupanje do vlade," meni Štrukelj.