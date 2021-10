Knez: V dveh dneh smo dobili toliko pobud, kot jih sicer v celem letu

Odločitev ustavnih sodnikov o preložitvi uveljavite pogoja PC sindikati pozdravljajo in opozarjajo, da bi lahko uveljavitev pogoja PC povzročila kadrovske težave. Vrhovno sodišče medtem zahteva, naj bodo zaposleni v pravosodju izvzeti iz obveznega izpolnjevanja pogoja PCT. Za udeležence v sodnih postopkih sicer ta že zdaj ni obvezen. Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez pa je dejal, da so v dveh dneh dobili približno toliko pobud, kot jih sicer v celem letu, večina pa se nanaša prav na pogoj PCT oziroma PC.

Sindikati pravijo, da je s tem, ko je ustavno sodišče preprečilo poseganje vlade v človekove pravice, z ramen zaposlenih padlo veliko breme. Dokončne odločitve sicer še ni. "Naša pričakovanja so, da bo tudi končna odločitev ustavnega sodišča podobna zdajšnji," je dejal Rok Cvetko, predsednik Policijskega sindikata Slovenije. A koliko zaposlenih bi v ožji državni upravi – torej v vojski, Policiji in na upravnih enotah – pogoj PC (če bi ta z današnjim dnem vstopil v veljavo) sploh izpolnjevalo? Natančnih številk ni – na pristojnih ministrstvih namreč pravijo, da evidenc o prebolelih in cepljenih ne vodijo. Nekoliko natančnejše številke vodi Slovenska vojska. Vojaška zdravstvena služba je do 17. septembra cepila 3332 vojakov, covid-19 pa jih je prebolelo 1,8 odstotka. Vendar pa večina tistih, ki pogoja PC ne bi izpolnjevali, ostaja doma, trdi predsednik Sindikata vojakov. "Po naših podatkih so šli nekateri na bolniško, načrtovali so dopust, koriščenje ur. Vprašanje je, kako bo v ponedeljek, ali bodo prišli v službo ali ne," je povedal Gvido Novak, predsednik Sindikata vojakov Slovenije. V Policiji medtem ocenjujejo, da bi PC izpolnjevala dobra polovica njihovih pripadnikov. Morebitne kadrovske težave, ki bi nastale ob uveljavitvi PC-ja, pa bi reševali s prerazporeditvami in vključitvijo tistih, ki lahko delajo kot pomožni policisti, pravi minister Hojs, a dodaja, da bi bila to le začasna rešitev. "V mesecu ali dveh bi človek pričakoval, da bodo tudi tisti, ki so dvomljivci zaradi tega, da nekomu nagajajo, ne zaradi lastnega prepričanja, ocenili, ali je pomembnejše njihovo zdravje ali je pomembnejše to zdravje tvegati zgolj zato, da bi ideološko nagajali nekomu, ki jim svetuje zgolj dobro," je dejal Hojs.

icon-expand Aleš Hojs med izjavo za medije-2 FOTO: Luka Kotnik

"Naj se sodna oblast izvzame iz izpolnjevanja pogoja PCT," pa medtem vrhovno sodišče poziva pravosodno ministrstvo. To je sicer prav ta teden sodiščem poslalo navodila, da so stranke in udeleženci v sodnih postopkih že zdaj, po trenutno veljavnem odloku, izjema, kar pomeni, da pogoja PCT ne potrebujejo. Velja pa ta še vedno za sodnike in druge zaposlene na sodiščih.

Janša: Za vsako novo okužbo ali smrt zaradi covida bo krivo ustavno sodišče Odločitev ustavnih sodnikov, da pogoj PC, preboleli in cepljeni, ne stopi v veljavo v državni upravi, je sprožila vrsto odzivov. Premier Janez Janša je že v četrtek zapisal, da bo "za vsako novo okužbo ali smrt zaradi covida zaradi tega sklepa krivo ustavno sodišče, ki bolj varuje lik Josipa Broza Tita kot zdravje Slovencev". Notranji minister Hojs pa je v petek dodal, da bi od ustavnih sodnikov pričakoval hitrejše in jasnejše odgovore, ali je nekaj v skladu z ustavo ali ne. Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez pa odgovarja, da je tak odziv pričakoval. "To nelagodnost vlade sem po svoje tudi pričakoval, to nelagodnost tudi razberem," je dejal in dodal, da ima glede odločitve čisto vest. Hojs je poudaril, da je od sodnikov pričakoval, da bodo dovolj hitro in jasno povedali, ali je nekaj v skladu z ustavo ali ne. "Očitno pa vsaj teh sedem ustavnih sodnikov bolj kot odločanje o ustavnosti oz. neustavnosti zanima lastno umivanje rok".

icon-expand Sodniško kladivce FOTO: Dreamstime