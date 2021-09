Pogoj PCT 'nova normalnost', interes za cepljenje se povečuje

Spremembe je vlada napovedala v soboto, v veljavo pa, kot rečeno, stopijo v sredo. Vlada želi s tem zajeziti četrti val epidemije covida-19. Število okužb narašča, danes je bilo pozitivnih že 24,5 odstotka testov oz. smo zabeležili 1393 novih okužb. Precepljenost z vsemi odmerki je 44,5-odstotna, kot je nedavno omenil minister za zdravje Janez Poklukar , pa je cilj 70-odstotna precepljenost najkasneje do začetka oktobra. Kot so pristojni že večkrat ponovili, nas bo le zadostna preceljenost pripeljala do življenja, kakršno smo poznali nekoč – brez zapiranja in omejitev.

Bo torej pogoj PCT dovolj velika spodbuda, da se bo število cepljenih povzpelo? Podatki nakazujejo, da bi se to utegnilo zgoditi. Na večje cepilne centre po državi smo naslovili vprašanje, ali opažajo povečano zanimanje za cepljenje.

Iz ZD Ljubljana so nam odgovorili, da so v preteklem tednu dnevno cepili od 600 do 900 oseb, v ponedeljek pa se je v njihovem cepilnem centru cepilo 1115 ljudi. V ZD dr. Adolfa Drolca Maribor prav tako opažajo znaten porast interesa za cepljenje. V ponedeljek so cepili 479 oseb, danes 580, pretekli teden pa v povprečju 450 ljudi dnevno.

Iz ZD Črnomelj so nam odgovorili, da so včeraj popoldan cepili 200 ljudi – običajno jih pride okoli 50, kar pomeni, da se je zanimanje znatno povečalo. V ZD Izola tudi prikimavajo, da zagotovo opažajo večje zanimanje. V povprečju so zdaj dnevno pri številkah, ki so prej predstavljale tedenski prirastek. Kot pojasnjujejo, so imeli v preteklih tednih tedenski prirastek od 10 do 20 pacientov, zdaj pa je dnevni od 10 do 20 in tudi več.

Minister Poklukar je ob današnjem obisku ZD Nazarje pozval prebivalce, naj se cepijo iz solidarnosti. "Solidarnost je Slovence vedno odlikovala, nenazadnje tudi naše zdravstvo temelji na solidarnosti. Sredstva prispevamo vsi, ki jih lahko, za tiste, ki jih ne morejo. Na ta način vsem prebivalcem zagotovimo zdravstvene storitve."

Dodal je, da v zadnjih dneh opaža povečan trend cepljenja, kar je označil za pomemben "veter v jadra naše Slovenije". Zatrdil je, da imamo dovolj cepiva za vse. Ministrstvo za zdravje je danes v dopisu izvajalce za cepljenje pozvalo, naj se cepljenje organizira tako, da bo potekalo čim bolj nemoteno, brez čakanja pacientov v vrstah in brez čakanja na termin.