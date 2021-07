Pogoj PCT tudi ob vrnitvi iz držav na zelenem seznamu?

Le teden dni po zaostrovanju pogojev vstopa v državo ob vrnitvi iz temnordečih držav se znova obetajo spremembe. Za zdaj velja, da lahko iz teh držav, med katere trenutno sodita tudi Egipt in Tunizija, v Slovenijo vstopijo le slovenski državljani, ki morajo ob prihodu v obvezno karanteno. To velja tudi v primeru, če so osebe polno cepljene, kar pa je povzročilo veliko jeze med potniki. A po novem bo karantena za njih odpravljena. Vlada bo sicer o predlogih strokovne skupine odločala v četrtek.

Slaba volja med potniki, ki so v noči na nedeljo prileteli iz Egipta. Čeprav so bili še prve dni dopusta prepričani, da cepljenim in prebolelim ne bo treba v karanteno, se je to čez noč spremenilo.

Podobna usoda čaka tudi številne druge, ki so se, ali pa se še bodo domov vrnili ta teden. Na seznamu temnordečih držav je namreč kar nekaj poletnih destinacij, zaradi česar so turistične agencije ponovno ostale brez dela. "Že načrtovane poti v Egipt in Turčijo smo odpovedali, ker so jih odpovedovali tudi potniki. To je velik gospodarski izpad, zato ker so nastali stroški, ki jih nihče ne bo pokril," pravi predsednik Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljević. Nove zahteve pa očitno ne bodo trajale dolgo, napoveduje notranji minister Aleš Hojs. Da odločitev ni bila politična, dodaja, in da je tako rekla strokovna skupina, ki pa je na podlagi pritožb zdaj pripravila nov predlog. "Strokovna komisija po novem predlaga, da se iz temnordečih in rdečih držav lahko prihaja brez karantene, če si cepljen ali prebolel, torej ti dve varianti," je dejal minister.

icon-expand Po napovedih Hojsa bi lahko spremenili tudi pogoje vstopa iz držav, ki so trenutno na zelenem seznamu. Med njimi je tudi Hrvaška. FOTO: Bobo

"Mislim, da je zelo slabo za slovensko cepilno strategijo, če poskušamo vse prepričati, da se cepijo – jaz recimo sem se cepil – potem pa nam vsem cepljenim dodatno se onemogoča vsaj del normalnega gibanja," pa poudarja Mrvaljević. Spremembam pa ni videti konca. Po besedah Hojsa je strokovna skupina predlagala tudi, da bi bili prebolevnost, cepljenje oziroma testiranje obvezni tudi za države na zelenem seznamu. "Torej, da ni tega prostega prehajanja, tudi če gremo iz Hrvaške v Slovenijo," je pojasnil Hojs. Vladi pa zelo verjetno jutri te spremembe še ne bo predlagal. Še ene lekcije več nas lahko nauči skupina deklet, ki je odpotovala na počitnice v Grčijo. Imele so digitalno covidno potrdilo, a niso pravočasno izpolnile spletnega obrazca, ki ga od potnikov zahteva Grčija. "Nismo ga imele, zato so nam zavrnili let, nismo smele na letalo," pripoveduje Neža Pegan. Kupiti so morale novo letalsko karto, izgubile so tudi en dan dopusta. Vse, ki se v tujino še odpravljate, pa pozivajo, da drobni tisk preberete vsaj dvakrat.