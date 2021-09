Pogoj PCT za delo na domu ne bo potreben, sprememba tudi pri bencinskih servisih

Kot so v sporočilu za javnost zapisali po seji vlade, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 spreminja izpolnjevanje pogoja PCT za delavce, ki delo opravljajo na domu, določa spremembo izpolnjevanja pogoja PCT na bencinskih servisih in spremembo pri uporabi zaščitne maske.

Odlok tako določa, da izpolnjevanje pogoja PCT ni potrebno za delavce, ki delo opravljajo na domu, in sicer v času opravljanja dela na domu. Glede na namen odloka, ki je preprečitev ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb, se za delavce, ki jim je delodajalec dovolil opravljati delo na domu, ne zahteva izpolnjevanje pogoja PCT, dokler opravljajo delo doma.

Odlok določa tudi, da morajo uporabniki storitev pri oskrbi na bencinskih servisih izpolnjevati pogoj PCT le, če uporabljajo storitve oziroma kupujejo blago v zaprtih prostorih. Bencinski servisi zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti brez neposrednih stikov na vseh odprtih prostorih in krajih, v širšem smislu pa je preskrba z motornimi gorivi tudi sestavina upravljanja kritične infrastrukture pri preskrbi z energenti.