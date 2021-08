Pogoj PCT za športno rekreacijo v veljavi od sobote

Za vadbo in treninge mlajših od 15 let tudi od sobote ne bo dodatnih pogojev. Za športnike, starejše od 15 let, pa je PCT pri treningih obvezen le v šolskem športnem objektu, so pojasnili na direktoratu za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izvajalci športnih programov, strokovni delavci v športu, drugo organizacijsko osebje in udeleženci športnih programov, ki se izvajajo v šolskih športnih objektih in drugih šolskih prostorih (v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih), starejši od 15 let, morajo namreč za vstop v prostor vzgojno-izobraževalne ustanove izpolnjevati pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja PCT preverja pooblaščena oseba vzgojno-izobraževalnega zavoda.

V drugih športnih objektih za športnike pri treningih ni dodatnih pogojev. Za tekme in tekmovanja ostaja v veljavi pogoj PCT za vse tekmovalno osebje in gledalce. Za športnike, mlajše od 15 let, lahko izpolnjevanje pogoja PCT za tekme sicer izkažejo starši, ožji družinski člani ali skrbniki. To denimo pomeni, da eden od staršev, ki izpolnjuje pogoj PCT, to dokaže ob prihodu na tekmo, pri tem pa mlajšemu od 15 let pogoja PCT ni treba zagotoviti.