'Pogoji dela so neznosni: imam očala, masko, vizir ... Strah me je za potnike'

"Pogoji dela za voznike avtobusov na medkrajevnih linijah so povsem neživljenjski. Ker nam delodajalci niso postavili zaščitnega pleksi stekla, moramo obvezno nositi maske in vizirje. A to močno omejujejo vidno polje," pravi eden od voznikov, ki dela na Obali. "Ob tem da osem ur sedim pred vetrobranskim steklom, skozi katero pripeka sonce. Pred dnevi mi je postalo tako slabo, da sem moral ustaviti avtobus." V novih priporočilih NIJZ vizir sicer ni (več) omenjen.

Vozniki avtobusov, ki vozijo na linijah medkrajevnega potniškega prometa, so slabe volje. Kot pravijo, so pogoji dela, kot jih imajo zapovedane z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, povsem neživljenjski. "Na avtobusih za medkrajevni promet nam niso postavili zaščitnega pleksi stekla, ki ločuje voznika od potnikov in tako zagotavlja ustrezno zaščito. Namesto tega moramo obvezno nositi masko in vizir, ki omejuje vidno polje. Sam imam še očala. Si predstavljate? Očala, maska in vizir, poleg tega pa osem ur sedim neposredno pred vetrobranskim steklom, skozi katerega pripeka sonce," pripoveduje eden od šoferjev, ki vozi za podjetje Arriva. "Sam delam na Obali, poletje je tukaj in zunaj je najmanj 30 stopinj Celzija. Masko imam premočeno po desetih minutah. Tukaj ne pomaga nobena klima,"pravi sogovornik, čigar ime hranimo v uredništvu, a se zaradi strahu pred izgub službe ne želi razkriti javnosti. Pravi namreč, da jim je delodajalec celo izrecno prepovedal govoriti z novinarji.

Ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ki veljajo za medkrajevni avtobusni prevoz, pa ne pridejo v poštev za ves javni potniški promet. Avtobusi mestnega potniškega prometa imajo na primer pri vozniku nameščeno pleksi steklo, avtobusi medkrajevnega potniškega prometa tega zaradi specifike samega vozila ne morejo imeti. Prav tako morajo vozniki na teh linijah še zmeraj ročno, ob vstopu potnikom izdajati vozovnice (na mestnih avtobusih so validatorji), zaradi česar je namestitev pleksi stekla nesmiselna. V poštev tako pride le druga možnost - šoferji morajo poleg zaščitne maske imeti nameščen tudi vizir. Zdaj upajo, da bi jim NIJZ in vlada prisluhnila in jim dovolila, da vozijo brez tega, zgolj z masko.

Zaradi vseh naštetih dejavnikov mu je pred dnevi postalo tako slabo, da je moral avtobus ustaviti med dvema postajama. "Stopiti sem moral dol, sneti vso opremo in se nadihati svežega zraka," nam je pripovedoval v telefonskem pogovoru. "Strah me je bilo, če bom potnike sploh lahko varno pripeljal na cilj. V nevarnost torej postavljamo tako sebe, potnike, kot tudi druge udeležence v prometu," je kritičen. A zaščitna oprema je vendarle obvezna. "V primeru, da pa si med delom odstranimo vizir, nam grozi globa do 400 evrov," pravi in dodaja, da naj bi se podobno pred dnevi zgodilo vozniku avtobusa nekega drugega podjetja, ki se ukvarja z avtobusnimi prevozi. "Ustavil naj bi ga inšpektor in ga, kljub temu da mu je opisal težave, s katerimi se soočamo, oglobil. A jaz tako enostavno ne upam več voziti!" Sogovornik, ki nas klical v imenu vseh sodelavcev, ki se pritožujejo nad neznosnimi pogoji dela voznikov, še pravi, da so o težavah, s katerimi se spopadajo, obvestili vodstvo podjetja, ki pa naj bi jim preprosto odgovorilo, da je tako ceneje. "Z uredbo je obvezno ali pleksi steklo, ali pa maska in vizir. In seveda so se odločili za cenejšo varianto. Vgradnja pleksi stekla bi - tako so nam rekli - stala najmanj 2000 evrov, nato pa bi bila potrebna še homologacija vozila."

icon-expand Prejeli smo klic voznika avtobusa, ki pravi, da je z masko in vizirjem pod žgočim soncem nemogoče varno delati. Zato apelira na pristojne, da bi jim dovolili delati le z maskami. FOTO: Miro Majcen

Vprašanja glede zagate, v kateri so se znašli vozniki avtobusov, smo naslovili tudi na podjetji Arriva in Nomago. Odgovore od prvega še čakamo, iz Nomaga pa so nam sporočili, da strogo upoštevajo vsa navodila in priporočila pristojnih institucij, saj je varnost potnikov in zaposlenih zanje na prvem mestu. "Vsa naša vozila so urejena v skladu z vsemi zahtevami pristojnih institucij, zaposlene pa o vseh spremembah navodil oziroma priporočil, ki jih je treba upoštevati pri prevozu potnikov, redno obveščamo prek elektronske pošte, intraneta in SMS obvestil," zagotavljajo. "Vsi zaposleni so tako seznanjeni z vsemi navodili, ki v danem trenutku veljajo pri izvajanju javnega potniškega prometa."

V Nomagu smo že sredi minulega meseca v celoti vzpostavili vse redne linije medkrajevnega potniškega prometa, in sicer po rednem voznem redu. Prav tako v celoti deluje tudi mestni potniški promet v Novi Gorici, Celju, Velenju, Postojni, Idriji, Krškem in Sevnici, skupno pa prevoze opravljamo na približno 650 linijah. —družba Nomago

"Vsa vozila, s katerimi v Nomagu opravljamo javni potniški promet, so preurejena na način, ki potnikom onemogoča uporabo prve vrste sedežev za voznikom. Vstop za potnike je možen samo pri sprednjih vratih, izstop pa pri zadnjih oziroma sredinskih vratih. V vozilih so nameščena tudi navodila za potnike. Ob vseh vstopnih oziroma izstopnih vratih smo namestili tudi razkužila za potnike, prav tako pa imamo razkužila nameščena tudi v voznikovem prostoru. Enako kot potniki morajo tudi naši vozniki ves čas vožnje uporabljati zaščitne obrazne maske in si večkrat dnevno oziroma vsakokrat po obračunavanju vozovnic razkužiti roke. Vozniki, ki opravljajo prevoze v mestnem in medkrajevnem potniškem prometu, so opremljeni tudi z zaščitnimi vizirji, ki jih uporabljajo ob vstopu potnikov oziroma prodaji vozovnic," navajajo v družbi. Kot še dodajajo, so kupili tudi večje število specializiranih aparatov za razkuževanje, s katerimi dezinficirajo njihova vozila. "Okrepili smo tudi čiščenje in prezračevanje vozil, nabavili dodatna dezinfekcijska sredstva, s katerimi smo opremili vozila, poslovne enote in oddelke. Vozniki so prejeli tudi univerzalna antibakterijska čistila, s katerimi se redno čistijo najbolj obremenjeni deli vozil, zaposleni pa imajo tudi natančna navodila, kako mora čiščenje potekati." Na vprašanje, zakaj maska in vizir in ne zaščitno pleksi steklo, nam v Nomagu sicer niso odgovorili. So pa še dodali, da glede na poizvedovanje pri njihovih strokovnih službah v času veljavnosti trenutnih ukrepov niso prejeli nobene globe zdravstvenega inšpektorata zaradi nespoštovanja ukrepov.

icon-expand Vozniki avtobusov lahko potnike, ki ne spoštujejo ukrepov in ne nosijo maske, zgolj opozarjajo. FOTO: Miro Majcen

Zaščita med voznikom in potniki: V primeru, kjer fizična pregrada ni zagotovljena, naj bo med voznikom in potniki zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra, na način, da bodo sedeži oziroma prostor za voznikom ustrezno označen s prepovedjo sedenja oziroma zadrževanja, za voznika pa je potrebna dodatna zaščitna oprema. Potrebno zaščitno opremo in njeno združljivost z delovnim procesom voznika (zlasti neposreden stik s potnikom ob nakupu vozovnice in gibanje vseh potnikov ob vstopu mimo voznika) naj presodi pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa ali Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa. Vožnja z masko: Voznik naj ves čas pravilno nosi masko, ki jo menja po potrebi oziroma vsaj na 2 do 3 ure. Maske se med nošenjem ne sme dotikati. /.../