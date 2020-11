'Pogovoriti se je treba o kukavičjih jajcih, ki jih vnašajo v PKP6'

Opozicijske stranke zahtevajo sklic nujnih sej odborov za delo, družino, socialne zadeve in invalide, za pravosodje ter za izobraževanje, znanost in šport glede spornih in škodljivih določb predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19, znanega kot PKP6.

V Levici menijo, da so zaradi pandemije številni v hudi stiski, "gledamo pa v šesto isto delo vlade Janeza Janše", kar pomeni, da so v predlagani zakonodaji predlogi, ki ne pomagajo ljudem v stiski, so pa v njej določbe, ki s samo pandemijo nimajo nobene zveze.

Miha Kordiš iz Levice je prepričan, da je v PKP določba, ki predvideva prisilno delo – "kot da so si ljudje sami krivi, da ne morejo najti službe". Ne strinja se niti z zamrznitvijo minimalne plače in s predvidenimi visokimi kaznimi za protestnike.

"Precej očitno je, da gre predvsem za poskus kriminalizacije vsakršnega protesta proti avtoritarni vladi Janeza Janše. Dodaja se nov prekršek, ki naj bi ga storil vsakdo, ki bi javno pozival h kršitvi predpisov ali odredb, s katerimi je pristojni organ zaradi omejevanja širjenja nalezljive bolezni prepovedal oziroma omejil zbiranje ljudi na javnih krajih. Obenem se drakonsko povečujejo kazni za dejanja, za katera tako visoke kazni niso običajne in nimajo primerne utemeljitve. Glede na to, da se prekršek, ki je določen z zakonom, navezuje na odločitev vlade, ki ni zakonodajni organ, je takšno povišanje še toliko bolj nesprejemljivo. Pri tem lahko pride do zlorabe s strani vlade, saj lahko s konkretnim omejevanjem oziroma prepovedjo zbiranja prepove tudi legitimne proteste proti svojim odločitvam. S tem dejansko kriminalizira vsakršne proteste," so v odzivu na PKP6 zapisali v Levici.