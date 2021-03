Pojasnila MZ: koliko cepiv posameznih proizvajalcev smo naročili?

Evropska komisija je možnost dodatnega nakupa cepiv Moderne in Pfizerja/BioNTecha ponudila sredi decembra. Slovenija se za to ni odločila, kar pomeni pol milijona manj Pfizerjevih odmerkov in 400 tisoč manj odmerkov Moderne. Na ministrstvu za zdravje (MZ) so že pojasnjevali, da nakup dodatnih odmerkov teh proizvajalcev za nas takrat ni bil zanimiv, saj smo se zanašali na dobavo cepiv AstraZenece.

"Države članice se smemo odločati, ali želimo nabaviti cepivo določenega proizvajalca v količini 'pro rata'. Ker se cene med cepivi zelo razlikujejo, smo se članice glede navedenega tudi različno odločale in te odločitve sporočale EK, ki je pripravila končni razdelilnik cepiv glede deležev 'pro rata' in izraženih interesov. Ko so se te odločitve sprejemale, se ni vedelo, katero cepivo bo pridobilo dovoljenje Eme za promet, kar je pomenilo veliko negotovost. Zato je prevladalo stališče, da je najvarneje, da izrazimo interes za nabavo vseh pogodbenih količin cepiv v deležih, kot nam glede na pro rata pripada. Slovenija se ni odločila za nakup opcijske ponudbe BioNTech/Pfizer in Moderna zaradi njihove časovnice dobav, ki je bila predvidena šele v drugi polovici leta,"v pojasnilu zapišejo na MZ, kjer poudarjajo, da je njihova prioriteta zagotoviti zadostno količino cepiva čim prej, v prvi polovici leta.