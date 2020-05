Pojasnila ptujske bolnišnice glede premestitve starostnikov, ki je niso želeli

" Popolnoma se strinjamo s to oceno in iskreno obžalujemo, da je prišlo do komunikacijskih napak. Naša komunikacija z javnostjo v tej zadevi ni bila popolna. Ko za nazaj gledamo na dogodke, vemo, da bi danes k temu pristopili na drugačen način, " je zapisala direktorica bolnišnice Anica Užmah in dodala, da vodstvo zavoda prevzema vso odgovornost za izvedbo novinarske konference pred bolnišnico.

Iz bolnišnice so danes sporočili, da so svetu zavoda in ministrstvu za zdravje predložili zahtevano uradno razlago vseh okoliščin, povezanih s sklicem novinarske konference 21. aprila, ki so jih člani sveta še v prejšnji sestavi ocenili kot neprimerne.

Pri vodstvu in zaposlenih v bolnišnici je to povzročilo nelagodje, nestrinjanje pa so jasno izrazili, tudi s protestom pred bolnišnico. Skrbelo jih je, da bodo okužene bolnike prepeljali v okolje, ki je bilo takrat brez okužb. Zaradi njihovega nasprotovanja se je zdravstveni minister Tomaž Gantar odločil, da premestitev odpade, češ, da se z bolnišnico ne misli več pogajati.

Kot zagotavljajo, je bilo v bolnišnici kljub temu na dogovorjeni dan vse pripravljeno za sprejem 40 oskrbovancev ljutomerskega doma. Edini strah, ki je bil pri zaposlenih dejansko prisoten, je strah pred tem, da bi bolnišnica izgubila status regionalne bolnišnice, saj bi vsaj del nje kot edini v Sloveniji postal negovalni covid-19 oddelek in to prav v času, ko so znova začeli zaganjati osnovno medicinsko dejavnost.

"Takšen strah pred negovalno bolnišnico je prisoten že desetletje, saj nas politika kljub objektivnim kazalcem, ki govorijo, da smo primerljivi s srednje velikimi regionalnimi bolnišnicami, kot sta v Slovenj Gradcu in Murski Soboti, velikokrat potiska ven iz okvirja regionalne bolnišnice," je zapisala Užmahova. Kot je poudarila, v njihovi ustanovi letno na bolnišnično zdravljenje sprejmejo okoli 12.000 bolnikov in opravijo več kot 95.000 ambulantnih obiskov. Ob tem letno opravijo tudi okoli 9000 dializ.

Odgovorila je tudi na očitke poslanke SDS Alenke Jeraj na Twitterju, da sta se predlogu ministrstva uprli županja in direktorica, obe iz stranke SD. Po njenih zagotovilih namreč vodstvo nima nobene zveze s katerokoli politično stranko, prav tako politika ne vpliva na odločitve, saj v bolnišnici izvajajo strokovno delo.

V Splošni bolnišnici Ptuj so zdaj zagotovili, da so bili in so še vedno pripravljeni na sprejem in zdravljenje tudi covid-19 pozitivnih bolnikov, če bi bilo to treba. Njihovega zdravljenja se ne bojijo, oskrbovancem ljutomerskega doma pa so in jim še vedno znatno pomagajo z negovalnim osebjem in zdravniki.