Poklukar bo spregovoril o južnoafriškem sevu

Novinarsko konferenco, ki bo ob 18. uri, bomo spremljali tudi na našem portalu. Slabo epidemiološko stanje je sicer zlasti v obalno-kraški regiji, ki pa meji na Furlanijo-Julijsko krajino, kjer je 25 odstotkov vseh okužb z angleško različico virusa, je danes opozoril direktor NIJZ Milan Krek.

Doslej so potrdili 35 primerov angleške različice, pri čemer Krek opozarja, da je bilo pred dvema tednoma nekaj primerov, prejšnji teden osem, ta teden pa že 35. To pomeni, da gre za eksponentno rast. Različica je prisotna po vsej državi, potrdili so jo pri 21 osebah, ki pred tem niso bile v tujini, torej so se okužile doma.

A kot vse kaže, imamo težave tudi z drugimi sevi, predvsem južnoafriškim. Število smrti covidnih bolnikov pri nas v zadnjih mesecih sicer na srečo pada.

Težave z novimi sevi sicer pestijo celotno regijo. V Avstriji se po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje pospešeno širijo nove različice novega koronavirusa in predstavljajo že več kot polovico vseh novih okužb. V zadnjem dnevu so znova potrdili več kot 2000 novih okužb.

"Mutacije, ker so močnejše, se hitreje širijo," je danes povedal avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober. V Avstriji sicer vse pozitivne teste PCR analizirajo na mutacije novega koronavirusa, poroča STA. Minister je še opozoril, da še najmanj do velike noči pričakuje težke čase.