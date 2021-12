Poklukar bo vladi predlagal omejitev covidnega potrdila s 1. februarjem

Kot je še pojasnil, bi z omejitvijo digitalnega covidnega potrdila na 270 dni sledili evropskim smernicam. Pri tem še ni jasno, kolikšna bo veljavnost covidnega potrdila po poživitvenem odmerku. O tem še ne želijo ugibati, saj da je še preveč neznank.

Spomnil je, da covidno potrdilo za cepljenje do sedaj ni bilo časovno omejeno, nova spoznanja tako z vidika novih različic kot vidika učinkovitosti cepiv so dala tudi nove usmeritve. Verjame, da se bo v določenem času to zgodilo tudi glede trajanja potrdila po poživitvenem odmerku.