Poklukar: Čaka nas obdobje, polno nemogočih preprek

Generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar je na svoje sodelavce, pa tudi na vse prebivalce in prebivalke Slovenije, naslovil pismo, v katerem je opozoril, da bomo šli v naslednjih tednih skozi naši generaciji nikoli videno in skozi nekaj, na kar nas ni mogel nihče pripraviti.

A do tam nas ne bodo pripeljala velika dejanja velikih posameznikov, temveč ravno nasprotno – mala odrekanja vsakega od nas. Solidarni v borbi, odločnosti in upanju bomo uspeli. Tudi v teh težkih pogojih se rojeva novo življenje – prvi nasmeh, ki ga novorojenček vidi skozi skafander, ni nič manj iskren, pravi.

Poklukar se je vsem zahvalil za vso pomoč, spodbudo in podporo, ki so jo in jo še bodo deležni. "Zdravstveni delavci lahko pomagamo samo toliko, kot nam pomaga skupnost, ki stoji za nami. Pazite nase, svoje bližnje in svojo okolico," je zaključil svoje pismo.