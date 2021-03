Poklukar na Golniku o izgradnji izolacijskega oddelka

Poklukar je spomnil, da je klinika Golnik med epidemijo med najbolj obremenjenimi. Zaposlenim se je zahvalil, da so v teh težkih časih omogočili obravnavo vseh bolnikov, ki so potrebovali oskrbo, vodstvu pa za organizacijo ne le na ravni bolnišnice, ampak v sodelovanju z ostalimi tudi na ravni celotne države.

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer se je z direktorjem Alešem Rozmanom pogovarjal o delu bolnišnice in njenih kadrovskih ter prostorskih izzivih. Izpostavila sta izgradnjo novega izolacijskega oddelka in se zavzela za sodelovanje pri iskanju sistemskih rešitev.

Direktorja Rozmana je, kot je povedal, zaradi poznavanja sistema in odlične strokovnosti, s katero se je izkazal tudi pri sodelovanju v strokovni skupini, danes povabil k vodenju zdravstvenega sveta, ki bo imenovan v prihodnjih dneh. Rozman je ministrovo povabilo sprejel, se mu zahvalil za zaupanje in poudaril, da bo storil vse, kar bo v njegovi moči, za izboljšanje sistema.

Rozmana veseli, da minister kaže dobro razumevanje in poznavanje zdravstvenega sistema ter tudi razvojno naravnano miselnost, pri čemer ne gre le za razvoj posameznih bolnišnic, ampak sistema kot celote, ki bo prijaznejši uporabniku in nas bo tudi informacijsko popeljal na novo stopnjo razvoja.

Rozman podpira tudi spremembe, s katerimi bi poklici v zdravstvu mladim postali zanimivejši in ki bi omogočile nadaljnji razvoj ter strokovni napredek, kar bi vodilo do kakovostnejših in varnejših storitev ter krajših čakalnih vrst."Tako imamo veliko upanja za prihodnost," je izpostavil Rozman in dodal, da bodo po najboljših močeh podprli te napore, lastne dobre prakse posredovali drugim in od njih sprejemali dobre ideje.

Gradnja izolacijskega oddelka s sodobnim mikrolaboratorijem

Na današnjem obisku ministra so posebej govorili o izzivih, pred katerimi je Klinika Golnik, med katerimi bosta ključna zagotavljanje zadostnega kadra in ustreznih prostorov. Kot je povedal Poklukar, bodo na Golniku predvidoma do konca leta 2023 zgradili izolacijski oddelek s petimi etažami in skoraj 9000 kvadratnimi metri uporabnih površin.