Poklukar o morebitnem zaostrovanju: Najbolj strog in funkcionalen ukrep je PCT

Kaj pa projekt, ki so ga sprejeli čez noč in v katerem naj družinski zdravstveni timi lobirajo in bodo za to nagrajeni z denarjem? Zdravstvo se spet drži za glavo. Minister se je najprej opravičil, če je kdor koli narobe razumel ta projekt. " Osebno verjamem v naše zdravstvene delavce in vedno znova poudarjam, da v svetovnem merilu dosegajo najvišje strokovne in etične standarde. Samo na ta način bomo skupaj dosegli cilj," pravi.

Poudarja pa, da ko govorimo o cepljenju, ankete vedno znova pokažejo, da ljudje najbolj zaupajo družinskim zdravnikom in timom družinskega zdravnika, zato je prav, da jih pri tem dodatnem naporu podpremo. "Na ministrstvu za zdravje celovito naslavljamo problematiko družinske medicine, tako kratkoročno kot dolgoročno. Imeli smo sestanek ta teden, sklical sem ga tudi že za naslednji teden, kjer bomo preučevali ukrepe v epidemije, nujne ukrepe v primarnem zdravstvu kot tudi ukrepe za boljšo precepljenost."

Pa vendar, zdravniki se bojijo, da jim ljudje ne bodo več zaupali ravno zato, ker bodo imeli občutek, da lobirajo za denar. "Dejstvo je, da je vse, kar počne zdravnik, najvišje moralno etično dejanje, se pravi zdravljenje in reševanje življenj, tako da tukaj gre za dodatno delo, dodaten napor. Te prebivalce Slovenije, ki jih moramo pridobiti, terjajo še več napora kot do sedaj in verjamem, da zdravniki, sestre in vsi, ki delajo v tem timu, delajo to z zavedanjem in najboljšo željo, da vsakemu povrnejo zdravje in življenje, pa vendar je prav, da so ko delajo izven in dodatno tudi za to nagrajeni."

Novega zaostrovanja ukrepov torej ne bo? Najbolj strog in hkrati funkcionalen ukrep je PCT, opozarja Poklukar. "Zato moja prošnja in poziv prebivalcem, da ga striktno začnemo izvajati. Ključno je, da cepljenje ustavlja epidemijo, s testi si samo kupujemo čas in evidentiramo tiste, ki so bolni, da jih pravi čas umaknemo iz verige, ki širi okužbo. Tako da še enkrat moja prošnja vsem Slovenkam in Slovencem: pristopite k cepljenju in izvajajte PCT."