Cepljenje nenaročenih v Celju odpovedali, bo pa potekalo v Krškem

Bo pa danes cepljenje nenaročenih pacientov potekalo v Krškem. Kot so sporočili iz cepilnega centra Zdravstvenega doma Krško, bo cepljenje v šotoru na parkirišču za Zdravstvenim domom Krško, kjer tudi sicer potekajo testiranja. Zainteresirani se bodo od 15. do 17. ure lahko cepili s cepivom Janssen. "Za osebno identifikacijo morajo posamezniki s seboj imeti slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja ali slovensko osebno izkaznico ," so zapisali v sporočilu za javnost.

V Cepilnem centru ZD Celje so v sredo zaradi izjemnega navala porabili tudi cepivo Moderna, ki je bilo predvideno za današnje cepljenje nenaročenih ljudi. Zato so sprejeli odločitev, da danes cepljenja zanje ne bo. Glede prihodnjih terminov za cepljenje nenaročenih oseb bodo javnost sproti obveščali, so sporočili.

O včerajšnji situaciji v Celju se je pozanimal, je dodal, in izvedel, da je bilo s pomočjo Civilne zaščite mesto cepilnega centra urejeno tako, da je zagotavljalo varno izvajanje cepljenja. "Ključni del sporočila v Celju ali na drugih cepilnih mestih v teh dneh je, da so se ljudje pripravljeni cepiti, da jih ni malo, da se zavedajo pomembnosti cepljenja in da verjamejo v varnost cepiva," je dejal. "Naša dolžnost pa je, da zagotovimo dovolj količin cepiva in vsem v najkrajšem možnem času omogočimo cepljenje. Ena od teh poti je bil tudi včerajšnji dogodek."

Minister je še dodal, da je ključno, da pri cepljenju izvajamo nacionalno strategijo. Za izvedbo cepljenja je zadolžen cepilni center, ki tudi odgovarja za to, da se cepljenje izvaja strokovno, transparentno, in da je z organizacijskega vidika maksimalno logistično urejeno.

Poudaril je tudi, da je pomembno, da vsi, ki bi se radi cepili, v najkrajšem možnem času na podlagi nacionalne strategije in dostopnosti cepiva prejmejo cepivo. "Tu mora odgovorni ohranjati režim, ki je transparenten, in ki zagotavlja izvajanje vseh zakonodajnih pogojev ter omogoča pravice in možnosti vsem enakega dostopa."Opomnil je na Zakon o pacientovih pravicah in druge zakonodaje, ki izvajalcu zdravstvenih storitev jasno nalaga, pod kakšnimi pogoji, na kakšen način se zdravstvena storitev izvaja v Sloveniji. Te predpise nadgrajuje tudi nacionalna strategija o cepljenju.

Prehajamo na cepljenje starejših od 12 let

Po besedah Poklukarja je v sredo sestankovala posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ in sledila smernicam EME, tako da tudi v Sloveniji prehajamo na možnost cepljenja starejših od 12 let. Predlagali so, da se prednostno cepi kronične bolnike, in sicer s cepivom Pfizer.

Status cepljene osebe trenutno velja devet mesecev

Poleg tega je posvetovalna skupina zavzela stališče, da status cepljene osebe po polnem cepljenju, ki ga predpiše proizvajalec cepiva, ta trenutek velja devet mesecev. "Na ta način bomo vsi v Sloveniji, tudi prvi, ki so bili cepljeni, pokriti s tem statusom do začetka septembra, v tem času pa strokovna skupina pričakuje nova spoznanja v stroki, nova dejstva, nove raziskave, na podlagi katerih bo podala usmeritve, ali se to obdobje lahko še podaljša, morda na 12 mesecev, ali pa bo treba po devetih mesecih prebivalce Slovenije znova cepiti."