Poklukar obsodil verbalno in fizično nasilje nad zdravstvenimi delavci

Zaposleni v zdravstvu po besedah ministra Janreza Poklukarja težko razumejo, kako lahko kdor koli pomisli, da bi zdravstveni delavci ljudem želeli škodovati, jih ogrožati ali celo zastrupljati. "Vedno smo tukaj za vas, da vam pomagamo, da vas zdravimo in da rešujemo vaša življenja," je poudaril.

"Morda lahko še razumemo, da smo pandemsko izčrpani, da imamo vsega včasih dovolj, da se nam ne da več slediti ukrepom," je dodal. A to po njegovih besedah ne more biti opravičilo za verbalno in fizično nasilje.

Vse prebivalce je prosil, da so drug do drugega potrpežljivi, strpni in prijazni. "Potrudimo se, da virus iz nas izvleče tisto človečnost, empatijo in prijaznost, na katero morda v težkih trenutkih pandemske izčrpanosti pozabimo," je še pozval.