Poklukar odredil izvedbo nadzora nad izplačili dodatkov zaradi epidemije

Minister za zdravje Janez Poklukar je odredil nujno izvedbo nadzora nad izplačili dodatkov zaradi epidemije. V finančni načrt javnega zdravstvenega zavoda za letos je treba vključiti tudi ta nadzor in posledično za ta namen načrtovati tudi finančna sredstva, je navedel v dopisu poslovodstvom zavodov.

Po sprejetju finančnega načrta je treba nadzor nad izplačili za leti 2020 in 2021 tudi dejansko izvesti in o ugotovitvah obvestiti svet zavoda in ministrstvo, je minister dodal v dopisu, ki ga je predsednikom svetov in poslovodstvom zavodov poslal minulo sredo. Da bodo glede na občutljivost zadeve in javnomnenjsko izpostavljenost to storili, je sicer Janez Poklukar povedal tudi v pogovoru za današnje Delo.

Revizijo izplačila dodatkov lahko naročijo ustanove same, lahko jo izvede računsko sodišče, posamezne nadzore pa je že opravil in jih še opravlja inšpektorat za javni sektor, je minister navedel Delo. Izplačila dodatkov po kolektivni pogodbi za javni sektor in zakonih o interventnih ukrepih, sprejetih za omejitev epidemije, so inšpektorji inšpektorata do zdaj preverili pri 19 proračunskih uporabnikih.

Med nadzori je inšpektorat zasledil velike razlike znotraj posameznih delov javnega sektorja, od primerov, ko nihče ni bil upravičen do nobenega od dodatkov, do primerov, ko je bila do dodatkov upravičena velika večina zaposlenih. Sicer pa so inšpektorji ugotovili, da so nadzorovani delodajalci večinoma izdali potrebne splošne in individualne akte, s katerimi so javnim uslužbencem določili višino izplačila. So pa ta v številnih primerih zamujala, saj za to niso bila zagotovljena sredstva.