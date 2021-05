Poklukar: Prizadevamo si, da čim prej uveljavimo testno različico zelenega potrdila

Dobave cepiv v Evropski uniji so iz tedna v teden stabilnejše in bistveno večje, kot so bile pred meseci, in v tej smeri naj bi se tudi nadaljevalo, saj imamo tako na ravni EU kot širše vse več proizvajalcev za pokritje potreb, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar v izjavi za slovenske novinarje v Bruslju.

Slovenija, ki bo v drugi polovici leta predsedovala EU, na področju cepiv zagovarja skupen pristop EU in pa čim širši portfelj, kajti to zagotavlja najučinkovitejše in najodpornejše cepljenje v Evropi. O tem se je pogovarjal tudi z evropsko komisarko za zdravje Stello Kiriakides, ki ji je predstavil prednostne naloge v času predsedovanja.

Ena od aktualnih tem pri spoprijemanju s pandemijo je tudi uvedba digitalnega zelenega potrdila, ki naj bi olajšalo potovanja znotraj EU."Digitalno zeleno potrdilo je namenjeno predvsem temu, da bodo lahko državljani EU čim bolj prosto potovali po Evropi in uporabljali storitve, ki jih bo omogočalo potrdilo," je povedal.

Evropski parlament in države članice se o tem potrdilu še pogajajo. V Evropskem parlamentu, ki ima v zvezi s potrdilom še določene zadržke, bo v prvi polovici junija potekala razprava o tem, nato bi lahko sledila potrditev.

V Sloveniji si zato močno prizadevamo, da čim prej uveljavimo testno različico tega potrdila, je pojasnil Poklukar. Izrazil je pričakovanje, da bomo še pred koncem maja imeli testno, v prvih dneh junija pa že pravo različico digitalnega potrdila. Tako bi lahko začeli z njegovim uveljavljanjem in s tem slovenskim državljanom poleti omogočili čim lažje potovanje v tujino.

Eden ključnih izzivov pri tem je različno dojemanje učinkovitosti cepljenja po posameznih državah članicah. To vprašanje je minister izpostavil tudi na pogovorih s komisarko Kiriakidesovo in v zvezi s tem predlagal čim širšo razpravo na ravni EU.

Sicer pa bodo o tem že prihodnji teden na neformalnem srečanju razpravljali tudi ministri za zdravje EU. Poklukar si želi, da bi dosegli čim širšo raven usklajenosti s ciljem omogočiti nemoteno gibanje državljanov po vsej EU.

Slovenija se o tem pogovarja tudi s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško, kamor poleti potuje največ slovenskih državljanov, pa tudi z ostalimi sosedami.