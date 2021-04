Poklukar prosi prebivalce: Zdržite še malo

Kot je navedel minister, so pred nami prazniki in lepo vreme, ko nas vleče ven, in prav je tako. "Vsi smo ljudje, ki si želimo mirne in tople pomladi. Dovolite pa mi eno prošnjo. Tudi sam sem človek, ki si resnično želi spet živeti brez maske in brez skrbi, ali bodo moji otroci lahko hodili v šolo ali bodo šolani doma, želim si izbrati, da grem lahko svobodno na morje, želim se mirno usesti z družino v restavraciji, želim videti prijatelje. Vsi smo utrujeni od pandemije. Ampak prosim vas, zdržimo še malo," je pozval.

Kot je navedel, v Slovenijo prihajajo velike količine cepiva, cepljenje se intenzivira."Vemo, da so cepiva učinkovita. Samo še malo zdržimo in vsi skupaj vplivajmo na to, da se čim prej vrnemo v svoje življenje," je zapisal. Tudi v Zdravniški zbornici Slovenije so ob začetku prazničnega tedna prebivalcem priporočali, naj ob sproščanju ukrepov še naprej upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom.