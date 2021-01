Poklukar: UKC Ljubljana se pripravlja na tretji val epidemije

Kot je navedel, je njihov cilj, da bolnikom zagotovijo obravnavo na internistični prvi pomoči znotraj dveh do štirih ur. "Ampak ta trenutek je to pač realnost in tisto, kar zmoremo ," je dejal glede čakalnih dob, ki so bile v zadnjih dneh tudi od šest do osem ur.

Več kot 50-odstoten porast prihodov v urgentno internistično ambulanto je sicer po njegovih besedah posledica novoletnih praznikov, obremenitve pa zmorejo "samo z dodatnim angažmajem ekip v urgentni ambulanti in tudi na oddelkih, kjer potem te bolnike sprejemamo". " S tem seveda gasimo trenuten požar, ki je deloma tudi posledica epidemije, vendar na dolgi rok to ne bo šlo, " je ocenil.

"Ta trenutek imamo po Sloveniji približno 850 medicinskih sester v referenčnih ambulantah, centrih za krepitev zdravja, v zdravstvenovzgojnem delu in nekaterih drugih deloviščih, ki ta trenutek, ko je ključno reševanje življenj, morda niso najbolj potrebna ," je dejal v izjavi za javnost, ki so jo posredovali iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Ob tem je pozval k širšemu konsenzu in ustrezni prerazporeditvi kadrovskih virov.

Če želijo obvladovati pričakovani tretji val epidemije covida-19 in pričakovan priliv v bolnišnice, bo treba po mnenju Janeza Poklukarja znotraj zdravstvenega sistema v celotni državi postaviti kadre s področja zdravstvene nege na delovna mesta, za katera so edini usposobljeni.

Vodja internistične prve pomoči, ki je del urgentnega bloka v UKC Ljubljana, Hugon Možina,je ob tem pojasnil, da sicer vsa leta po daljših praznikih opažajo naraščanje števila bolnikov, a je bilo letos precej huje kot običajno. Povečano število bolnikov je bilo že konec tedna, v noči na torek se je priliv še povečal, tako da so kljub dodatni ambulanti bolniki, ki so večinoma starejši od 75 let, ponoči čakali tudi osem ur in več. V torek popoldne so ob nadaljnjem prilivu bolnikov organizirali še dve dodatni ambulanti, tako da so uspeli vse bolnike pregledati do 3. ure, je dejal Možina.

Kot je pojasnil, so zdravniki za dodatne ambulante prišli iz dežurnih služb, pomagali so jim tudi specializanti z intenzivnega oddelka, sestre pa so prišle pomagat z različnih strani, tudi dialize in intenzive. V sredo je bilo po njegovih navedbah bolj mirno, kritično pa ostaja pomanjkanje postelj za necovidne bolnike.

Po besedah Možine je večji priliv poleg zimskega časa in respiratornih okužb tudi na račun bolnikov, ki so covid že preboleli in se vračajo zaradi zapletov po covidu. Gre za denimo za trombotične zaplete, infekcije in pljučnice, prav tako pa k njim prihajajo bolniki iz domov starejših občanov, od koder pošiljajo "več zelo slabih bolnikov, ker jih je še strah pogroma, ki je bil v medijih pred meseci", je pojasnil. "Nabere se kar nekaj bolnikov več, kot jih zmoremo," je dodal.