Poklukar: V prvih sedmih urah se je na cepljenje prijavilo več kot 11.000 ljudi

Čas je za normalno poletje, je v četrtek sporočil premier Janez Janša , ko je napovedal cepljenje vseh odraslih od ponedeljka naprej, tudi mlajših od 50 let. Do poletja bo na voljo cepivo za vse, pravi. Po novem se na cepljenje lahko prijavite prek spletnega centralnega portala zVem.

Od ponedeljka dalje uveljavljamo 7. alinejo v strategiji cepljenja. To pomeni, da bodo – v kolikor bo cepivo na voljo – lahko cepljeni vsi državljani, še vedno pa se ob tem uveljavljajo prioritetne skupine, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil zdravstveni minister Janez Poklukar . " Če se torej na isti dan prijavita starejši od 50 let in mlajši od 50 let, ima prednosti tisti iz prednostnih skupin, se pravi starejši. In obratno – če se na portal zVem prijavita dva iz iste prednostne kategorije, ima prednosti tisti, ki se prijavi prej."

Na vprašanje, kako bodo ljudi v čim večji možni meri prepričali, naj se cepijo, minister odgovarja, da je – potem ko vzpostavljajo ustrezne mehanizme cepljenja po državi s cepilnimi centri – ključno, da "vsi skupaj prebivalce nagovorimo k temu, da gre za družbeno odgovornost in da solidarno skupaj vsi pristopimo k cepljenju". Samo tako bomo do poletja dosegli zadostno precepljenost in bomo lahko začeli z odpiranjem družbe, pravi.

Pri tem je najpomembnejši osebni zdravnik s svojo ekipo, dodaja Poklukar, tisti, ki dostopajo do vsakega prebivalca, pa so predstavniki lokalne skupnosti, civilne zaščite, Rdečega križa in drugih organizacij. "Zato na lokalni skupnosti sodelujemo v največji možni meri. Cepilne centre nagovarjamo, da se vključijo in povabijo k sodelovanju vse lokalne skupnosti, organizacije in župane. Danes pa sem na skupščini zdravniške zbornice vse prisotne pozval, da zdravniki skupaj z ostalimi zdravstvenimi delavci pristopimo k motivaciji prebivalstva, da je cepljenje ključno, da lahko vstopimo v poletje kar se da odprti."

Tisti, ki so se na cepljenje že prijavili pri svojem osebnem zdravniku oz. v cepilnem centru, se ni treba ponovno naročati, še opozarja minister. "Če je kdo v dvomih glede tega, ali je prijavljen ali ne, pa lahko vseeno opravi prijavo na portalu zVem, saj do podvajanja ne bo prišlo in bo njegova prijava ustrezno zabeležena."

Ta trenutek izbira cepiv še ni možna, še pojasnjuje minister, a pravi, da delajo na tem, da bi to uveljavljali v prihodnje. "Morda pri revakcinacijah oz. poživitvenih odmerkih. Kajti v tem trenutku vsi proizvajalci cepiv ne morejo ali pa ne uspejo konstantno dobavljati cepiva, ravno tako še vedno uveljavljamo prednostne skupine."

Kdaj pa bomo lahko začeli cepiti otroke nad 12 let? "Vesel sem, da je pri razvoju cepiv že prišlo do tega napredka. Vemo, da si vsi proizvajalci cepiv prizadevajo, da pridejo do teh podatkov, in verjamem, da čim hitreje to omogočimo tudi otrokom. V vmesnem času pa verjamem, da bomo šole ohranjali odprte tudi s projektom samotestiranja in s podobnimi ukrepi."

Poklukar je na koncu vse prebivalce Slovenije še enkrat prosil, naj odgovorno in solidarno pristopijo k cepljenju."Drugi pomemben dogodek bo ponovno cepljenje oz. poživitveni odmerek v začetku jeseni oz. zime. Vemo, da zima je tisti del leta, ki je bolj izpostavljen za okužbe dihal, katerih del predstavlja tudi koronavirus, in takrat bo ravno tako oz. še pomembneje, da se nam ne zgodi četrti ali peti val ter da ne bo kakšnega zapiranja javnega življenja. Tako da prvi izziv je sedaj, da se pride cepit dovolj prebivalcev, drugi izziv pa bo jeseni."