Poklukar: V tem tednu bomo 'pretresali' vse vrste ukrepov

Minister Janez Poklukar je poudaril, da bodo iskali in sprejemali takšne protikoronske ukrepe, ki bodo sprejemljivi tudi v družbi. Kajti če niso sprejemljivi za družbo, potem le ostanejo črka na papirju in ne dosegajo svojega cilja ter namena, je dodal.

Ob tem je ministrstvo za zdravje pozvalo epidemiologe pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), naj se opredelijo do morebitnega skrajševanja veljavnosti karanten, za kar so se odločili že v nekaterih evropskih državah. Tako se razmišlja, da bi karanteno prekinili že po petih dneh. Opozoril je, da se v prihodnjih dneh in tednih pričakuje večje število okužb z novim koronavirusom, s tem pa tudi večje število karanten, kar bi lahko pomembno vplivalo na procese v družbi.

V vsakem primeru pa pričakuje določene spremembe na področju karanten. Namreč v želji po zaustavitvi širitve nove različice omikron v državi je vlada v decembru na predlog epidemiologov sprejela odločitev, da se v karanteno napoti vse, ki so bili v tesnem stiku z okuženim z novim koronavirusom. Izjeme so le tisti, ki so prejeli poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19. A denimo otroci in tudi prebolevniki (če od prebolelosti ni minilo dovolj časa) poživitvenega odmerka sploh ne morejo prejeti. Poleg tega pa Poklukar opozarja, da omikron počasi postaja prevladujoča različica novega koronavirusa pri nas, zato takšna ureditev karanten verjetno več ni najbolj smiselna.