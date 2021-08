Poklukar: Ne potrebujemo razglasitve epidemije, pač pa zdravo kmečko pamet

Poklukar, ki je tako odgovoril na vprašanje, ali vlada morda razmišlja o vnovični uradni razglasitvi epidemije oziroma kdaj bi se to lahko zgodilo, je dopoldne najprej obiskal celjsko bolnišnico, nato pa v Šmarju pri Jelšah še tamkajšnji dom starejših občanov in zdravstveni dom.

Spomnil je, da se je s hudo epidemijo med prvimi v Sloveniji soočil prav šmarski dom starejših občanov, kjer se je z vodstvom pogovarjal o takratnih izkušnjah in pripravljenosti na še boljše in varnejše procese, ki jih lahko zagotovijo v domovih starejših in zdravstvenih ustanovah. Kot ga je seznanila direktorica doma Gordana Drimel, so njihovi oskrbovanci precepljeni kar 93-odstotno, zaposleni v šmarskem domu starejših in zdravstvenem domu pa okoli 70-odstotno.

Pred hudim preskusom tudi kadrovsko področje

Tako zdravstveni sistem kot socialnovarstvene institucije so po njegovih besedah po dosedanjih izbruhih epidemije pred hudim preskusom tudi na kadrovskem področju, saj se je marsikatera medicinska sestra odločila zapustiti zahtevno delo in priložnost poiskati drugje, tudi v tujini.

Da bi popravili razmere, je Poklukar napovedal pripravo novih izhodišč za aneks k splošnemu dogovoru, ki bo v prvi vrsti namenjen primernemu zdravstvu in družinskim zdravnikom. Ob tem je poudaril, da je po njegovih podatkih tudi prvi minister doslej, ki je odprl kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi.

Obsega epidemije ne določa zdravstvo, pač pa vsi skupaj

Na vprašanje, ali bo imela Slovenija dovolj zmogljivosti v bolnišnicah za obvladanje četrtega vala, je odvrnil, da obsega epidemije ne določa zdravstvo, pač pa vsi skupaj. "Tudi danes mora biti ključno sporočilo, da projekcije niso rožnate in da so razmere resne, zato začnimo vsi skupaj striktno izvajati dogovorjene ukrepe. Eden ključnih ukrepov je zagotovo cepljenje," je dodal.

Napovedal je še, da bodo v naslednjih dneh pripravili projekcije razvoja epidemije in s tem povezan semafor ukrepov. S stroko se o tem že pogovarjajo in glede na izkušnje v zadnjem letu in pol se pri kriterijih za sprejemanje določenih ukrepov osredotočajo predvsem na zasedenost bolnišničnihpostelj, zlasti intenzivnih. Novi semafor bo zato po njegovih besedah najverjetneje temeljil prav na teh podatkih.