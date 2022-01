Poklukar: Za sproščanje ukrepov tveganje še preveliko

Minister za zdravje Janez Poklukar poudarja, da so v petem valu zaradi koronavirusne različice omikron praktično vse postavili na novo – od testiranja, karanten, izolacij, delovanja mikrobioloških laboratorijev do organizacije bolnišnic. Za sproščanje protiepidemičnih ukrepov pa je tveganje po njegovih besedah za zdaj še vedno preveliko.

Kljub temu da slišijo želje in pobude o sproščanju ukrepov, je to tveganje trenutno še vedno preveliko in bo tako, dokler se krivulje dnevno pozitivnih, obolelih in hospitaliziranih ne obrnejo navzdol, je ob današnjem vladnem obisku v Posavju in po sestanku z vodstvom Splošne bolnišnice Brežice dejal minister.

icon-expand Janez Poklukar: "Za sproščanje ukrepov je tveganje še preveliko." FOTO: Bobo

Epidemija še vedno narašča, saj je v državi dnevno prek 17.000 okužb, samo ta teden pa so hospitalizirali kar 33 odstotkov več bolnikov. V primerjavi s prejšnjim tednom je bilo v Sloveniji tudi 85 odstotkov več smrti, kar kaže, da je neracionalno razmišljati o sproščanju ukrepov, je pojasnil. "Želimo si, da čim prej dosežemo vrh in takoj, ko ga bomo dosegli, bomo tudi lažje zadihali in napovedovali, kako in na kakšen način naprej," je še dejal minister. Poklukar je nadaljeval, da se morda zdi, da različica omikron ne povzroča toliko hospitalizacij, pa smo vendar priča visokemu vrhu okužb, ki je štirikrat višji, kot je bil pri različici delta. "Četudi je namesto štiriodstotne stopnje hospitalizacij, kot je bila pri različici delta, zdaj stopnja hospitalizacij enoodstotna, to pri 30.000 pozitivnih testov dnevno pomeni 300 sprejemov," je navedel minister. Za napoved, kaj bo nova različica prinesla intenzivnim enotam, pa je po njegovih besedah prezgodaj.