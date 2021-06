PRENOS V ŽIVO: 'Vedno znova dokazujemo, da zmoremo obvladovati epidemijo'

Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, je uvodoma povedal, da je danes zanje zelo prijeten dan, saj so ob pomoči občinskih štabov CZ, županov in županij Primorsko-notranjske regije uspeli z obiski v gospodarstvu zanimirati zaposlene in vodstvo podjetij za aktivno izvajanje cepljenja gospodarskih subjektov. Na cepilnem mestu Postojna bo tako danes cepljenih več kot 600 predstavnikov gospodarstva, ocenjujejo pa, da bodo do prihodnjega tedna prišli na 60 ali 70-odstotno precepljenost gospodarstva Primorsko-notranjske regije.

"Že pred dvema ali tremi meseci smo se z ministrstvom za zdravje dogovorili, da bomo kot civilna zaščita - struktura, ki je na vseh ravneh, od občinske do državne - pomagali v procesu cepljenja. In to tudi delamo po terenu - pomagamo občinskim štabom, županom in županjam pri promociji in vsemu, kar je potrebno za doseg potrebne ravni precepljenosti," je povedal poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. Zahvalil se je vsem, ki vlagajo dodatne napore v to, da se stvar realizira, in izrazil upanje, da bo sledilo še več takšnih dogodkov, kot je današnji na Razdrtem.