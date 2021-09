Poklukar obvestil zdravstvene zavode: Pogoj PCT za obisk pri zdravniku ne velja

Da je novi odlok o izpolnjevanju PCT pogoja, ki je bil sprejet v soboto, v veljavo pa je stopil v ponedeljek, povzročil "kup zmede", med pacienti pa tudi "nemalo hude krvi", nam je povedal direktor Zdravstvenega doma Kamnik dr. Sašo Rebolj. Številni so si odlok namreč razlagali tako, da pacient za obisk pri zdravniku po novem potrebuje potrdilo o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju.

Da je bil odlok res "slabo formuliran", meni Rebolj, a kot pravi, so si ga v njegovem zdravstvenem domu že od začetka interpretirali tako, da PCT pogoj za paciente ne velja. Kot je pojasnil, v odloku res piše, da od ponedeljka velja pogoj PCT tudi za vstop v zdravstvene ustanove, a hkrati je v tretji točki navedeno tudi, da "omejitve iz tega člena ne veljajo v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja". Če pacient torej pride na pregled, po njegovih besedah velja, da je poiskal "medicinsko pomoč". Kot nam je še povedal direktor ZD Kamnik, so potrditev, da je temu res tako, v torek že tudi dobili s strani državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje. Na pristojne smo se obrnili tudi mi, njihove (uradne) odgovore še čakamo.

Ob tem v zdravstvenih zavodih opozarjajo, da je slabša dostopnost do zdravstvenih storitev ena najtežjih posledic epidemije. Ni zanemarljivo dejstvo, da je v času epidemije covida-19 skoraj tretjina bolnikov z rakom s procesom zdravljenja začela šele v četrtem stadiju bolezni, ne pa v drugem, kar se je lahko izkazalo za usodno.