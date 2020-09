Se bo zaradi okužb zmanjšala dostopnost do drugih zdravstvenih storitev?

V osrednji slovenski bolnišnici so včeraj sprejeli sedem covid bolnikov, skupno imajo 22 hospitaliziranih na navadnih posteljah ter pet bolnikov na enoti intenzivne terapije, je potrdil direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar. "Kakšne kapacitete potrebujemo, seveda ne zavisi samo od trenutnega stanja v državi, ampak od vseh državljanov. Veseli me, da državljani upoštevajo navodila, nosijo maske, ko gredo v trgovino, šolo in službo." Vendar Poklukar ob tem opozarja, da vseh teh ukrepov ni v lokalnem oziroma domačem okolju. "Pomembno je, da ta priporočila in navade prenesemo v domače okolje," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER .

Priprave na prihajajočo zimo

Direktor osrednje slovenske bolnišnice je povedal, da v tem trenutku praviloma ne odpovedujejo ambulantnih in drugih posegov, kdaj bo to potrebno, pa je odvisno od števila okuženih."Pri tem odgovoru sodelujemo vsi državljani, zato je ključno striktno izvajanje priporočil in ukrepov," je dejal. Ob tem je omenil skrajšanje karantene iz 14 na 10 dni, obvezno cepljenje večjega dela populacije proti gripi, ki bo zmanjšalo število respiratornih efektov oziroma gripe in s tem tudi pritisk na zdravstvo. "Nato širjenje dostopnosti brisov, ki bo pomembno vplivalo na logistiko, ne samo zdravstva, ampak tudi države, gospodarstva in šolstva, dostopnost do primarnih zdravnikov, ki se trudijo določene postopke digitalizirati in do njih omogočati večjo dostopnost. Poskušamo ustvariti okolje, s katerimi bomo premagali to, kar je pred nami, in to je zima 2020/21."