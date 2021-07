Poklukar: Če se bodo ljudje cepili, potrebe po testiranju ne bo

"Z dopusta iz tujine se vrnite do 15. avgusta, četrti val je že tukaj," je dejal prvi človek NIJZ Milan Krek. Minister za zdravje Janez Poklukar je medtem dejal, da je Slovenija za testiranja zapravila že več kot 120 milijonov evrov, hitri testi pa bodo tako od 23. avgusta, razen za izjeme, plačljivi. Pojasnil je, da naj bi bilo kar 80-odstotkov testov opravljenih za potrebe v prostem času. Med drugim je dejal še, da za varno družbo v jeseni potrebujemo 75-odstotno precepljenost in ponovno pozval k cepljenju.

Prvi človek zdravstva in eden najbolj priljubljenih politikov v Sloveniji, minister za zdravje Janez Poklukar je dejal, da bodo hitri testi od 23. avgusta plačljivi. Cena za test sicer ne bo smela presegati 12 evrov. V oddaji 24UR ZVEČER je dejal, da je predvsem pomemben datum - 23. avgust. "Ta datum je izbran zato, da imajo vsi prebivalci Slovenije v naslednjih sedmih do desetih dneh čas, da pristopijo k cepljenju. Da poteče čas do drugega odmerka cepljena in potem še čas, ko pridobijo status imune osebe. Potrebe po nadaljnjem testiranju pa zato ne bo več," je dejal in dodal, da se je treba zavedati, da test ne ščiti pred virusom, cepivo pa. Pojasnil je, da sistem PCT uvajajo v vseh segmentih družbe. "V zadnjem mesecu večino testov napravimo ob četrtkih in petkih, kar 80-odstotkov testov pa naj bi bilo namenjenih za potrebe v prostem času," je dejal. Po njegovih besedah nas je tako od 15. maja do 15. julija testiranje na dan stalo 308.000 evrov. Kdor se bo želel testirati za prostočasne aktivnosti bo za storitev lahko plačal. Še naprej bodo sicer hitri testi brezplačni za izjeme, torej uporabnike zdravstvenih storitev, oskrbovance socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke. "Epidemija traja že 18 mesecev, zato verjamem, da imajo že vsi delodajalci opravljen pregled dejavnikov na delovnem mestu. V kolikor je tveganje povečano, bo tudi tam potrebno izvajati teste," je dejal.

icon-expand Cepljenje FOTO: Shutterstock

"Za varno družbo v jeseni potrebujemo 75-odstotno precepljenost" "Ko govorim z ministri za zdravje po Evropi, si vsi skupaj prizadevamo, da bi bila precepljenost prebivalcev Evrope čim višja. Ne samo 60 do 65 odstotkov, pač pa za varno družbo v jeseni potrebujemo 75 odstotkov," je dejal in dodal, da če to dosežemo, bodo brez omejevanja družbe dosegljivi javni prevoz, kulturne in športne prireditve, prav tako bodo lahko odprte šole. Na vprašanje, če bodo morali necepljeni učitelji, zdravstveni delavci, gostinci, ki niso cepljeni, odslej obvezno testiranje plačevati sami, je Poklukar dejal, da mora delodajalec opraviti oceno tveganja na delovnem mestu. "Področna zakonodaja je tukaj jasna, dokler so tveganja, mora delodajalec ustrezno ukrepati," je dejal.

"Za teste in zdravljenje smo plačali okoli 650 milijonov evrov" "Najnovejši podatki kažejo, da je kar 91-odstotkov manjša verjetnost za okužbo, če si polno cepljen. Poleg tega imajo cepljeni kar 60-odstotkov manj prenosa virusa oziroma je bolezen le šest dni. S tega vidika je verjetnost za prenos okužbe bistveno manjša," je dejal. Glede cepljenja otrok je dejal, da je za starejše od 12 let odobreno cepivo Pfizer. "Zavedamo se, da gre za občutljivo populacijo, zato že uredba predvideva samotestiranje," je dejal. Pojasnil je, da bodo tudi v prvih šolskih dneh spremljali epidemiološko situacijo in videli, če bo samotestiranje že v začetku polno uvedeno, ali bo kako drugače. V Sloveniji je bilo hospitaliziranih več kot 15.000 covidnih bolnikov, za zdravljenje smo dali preko 200 milijonov evrov, za ostale stroške posredno vezane na zdravstveni sistem preko 300 milijonov, za teste pa okoli 120 milijonov evrov. "Skupaj 650 milijonov evrov. Za cepiva pa smo doslej plačali 32 milijonov, torej pet odstotkov tega, kar smo trošili za zdravstvo v zadnjem letu in pol," je dejal. "650 milijonov, za primerjavo, to je letni proračun kliničnega centra Ljubljana oziroma ena tretjina letnega proračuna za slovenske bolnišnice," je še dodal.

Spomnil je tudi, da so v torek začeli z mobilno aplikacijo zVem. "Vsi naši državljani imajo lahko kjerkoli na svetu s seboj na mobilnem telefonu svoj e-portal," je pojasnil.

"Z dopusta iz tujine se vrnite do 15. avgusta, četrti val je že tukaj," je v torek dejal prvi človek NIJZ-a Milan Krek. "Po mojem vedenju poziv Kreka izvira iz dveh stališč. Prvo, da nobene država v Evropski uniji ni precepljena 75-odstotno, kar pomeni da ni kolektivne imunosti in zaščite. Drugič pa, da je delta različica v pomembnem vzponu v vseh okoliških državah. Poziv je usmerjen v to, da se pravočasno vrnemo in da ne bo nikakršnih ovir, da se septembra vrnemo v šolo," je pojasnil. "Vsi si želimo, da bo družba odprta, a k temu nas vodi cepljenje. Cepljenje odpira šole, gospodarstvo, ohranja delovna mesta in plače. Boljše kot bomo cepljeni, bolj ko bomo zasledovali cilj od 60 do 75-odstone precepljenosti, večja bo kolektivna imunost in lažje se bomo spopadali s koronavirusom," je sklenil.