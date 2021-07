Poklukar: V večini delta primerov gre že za prenos znotraj Slovenije

Od 23. avgusta bo testiranje v Sloveniji plačljivo. Za ta datum so se odločili zato, da bodo lahko do tega dne prebivalci dobili dva odmerka cepiva ter se jim potem ne bo potrebno testirati, je še pojasnil Poklukar. "Vemo, da nas je od 15. maja do 15. julija vsak dan hitro testiranje stalo preko 300.000 evrov, do sedaj pa smo za hitre teste dali preko 120 milijonov evrov. Za cepiva pa do sedaj 32 milijonov evrov in pol."

Gostinci so sicer nejevoljni zaradi preverjanja pogoja PCT, pravijo, da se jim s tem oži krog gostov, obenem pa so ob nedelujoči aplikaciji opozorili, da je preverjanje pogoja zamudno. Če bo gostov veliko, bodo morali zaposliti še eno osebo, ki bo PCT preverjala. "Ključno, da ohranimo družbo odprto, da ohranimo odprte gostinske lokale, je ravno izvajanje protokola PCT. Kajti z njim zagotavljamo varnost tako osebi, ki je prišla na neko prireditev ali v gostinski lokal in da bo od tam zdrav tudi odšel, po drugi strani pa tudi izvajalcu gostinske dejavnosti na ta način omogočimo, da bomo vsi skupaj dlje obvladovali epidemijo in da do ukrepa zapiranja lokalov ne bi prišli," je dejal minister. Poudaril je še, da pogoj za nadzor PCT pogoja niso digitalna covid potrdila, ampak veljajo tudi npr. kartončki cepljenja, negativni izvid testa ... "Protokol PCT z drugimi besedami pomeni biti zdrav."