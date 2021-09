Poklukar na obisku v goriški regiji promovira cepljenje

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes zjutraj med obiskom goriške regije v Tolminu podal izjavo za javnost skupaj s tamkajšnjim županom Urošom Brežanom in predstojnikom Območne enote NIJZ Nova Gorica Markom Vudragom.

Brežan je pojasnil, da je sam prebolel novi koronavirus in se tudi že dvakrat cepil. Priznal je, da je imel sprva pomisleke, a so ti izginili, ko je začel razmišljati o svojih bližnjih in skupnosti, ki jo vodi. Bolj kot samo nase, je treba misliti tudi na širšo skupnost, je poudaril, saj se bo na tak način precepljenost dvignila.

Poklukar se je zahvalil NIJZ in lokalnim skupnostim za promocijo cepljenja. Prav tako se je zahvalil zdravstvenim delavcem, še posebej v goriški regiji, saj se maksimalno angažirajo v boju proti novemu koronavirusu. Navedel je, da je goriška regija po precepljenosti nad slovenskim povprečjem. Danes sicer ni spodbuden dan, je dejal Poklukar, saj smo prvič v četrtem valu presegli 1000 novih okužb.

Minister je že pred dnevi na novinarski konferenci izpostavil pomembnost čim hitrejše precepljenosti prebivalstva. Sicer nas čaka težka jesen, je opozoril. Sodeč po najnovejših projekcijah, bomo vrh četrtega vala dosegli oktobra.

Govorimo o življenjih ljudi, ki jih lahko vsak od nas z odločitvijo za cepljenje reši, je poudaril minister. Razmerje med hospitaliziranimi cepljenimi in necepljenimi pomembno kaže na pomen cepljenja in po njegovih besedah problem covida ne bi bil tukaj, če bi bili precepljeni.

"Imamo cepivo in izkušnje. O virusu smo se že marsikaj naučili. Vemo, kaj lahko pričakujemo in na nas vseh je, da storimo, kar moramo. Ni razloga za pomisleke in ni časa za oklevanje. Čas je za razum," je pozval.

"Epidemija ni zgolj zdravstven problem. Epidemija je problem družbe in samo ob tem zavedanju bomo skupaj dosegli precepljenost, ki nam bo omogočala normalno življenje. V zadnjih mesecih vam je stroka ničkolikokrat razložila, da so cepiva varna in učinkovita. Projekcije jasno kažejo, da lahko vsi skupaj živimo relativno normalno le ob zadostni precepljenosti," je dodal.