Poklukar pred silvestrskimi večerjami: Ključni bodo dodatni testi

Nekatere odločitve bodo sprejete predvidoma že na sredini dopisni seji vlade, tiste ključne pa v četrtek: "Sprejeli bomo na primer to, da bomo omejili maksimalno število prisotnih naenkrat v trgovinah, kajti v teh dneh so gneče tam prevelike in prav gotovo je zato potreben ta ukrep," je pojasnil v oddaji 24UR ZVEČER.

Medtem ko se gospodarski minister Zdravko Počivalšek zavzema za to, da bi se delovni čas gostinskih lokalov na silvestrovo podaljšal, zdravstveni minister svari pred pretirano ohlapnimi ukrepi."Ključno je, da v teh prazničnih dneh ostajamo v mehurčku in da ne odhajamo izven ovojnic teh mehurčkov. Če pa že, je priporočilo stroke, da se izvaja dodatno testiranje. Tudi v okviru gostinskih dejavnosti v novem letu bo predvidoma predpisan podoben režim," je napovedal in dodal, da bodo natančne podrobnosti znane v četrtek. "Ključni bodo dodatni testi. Če bomo uspeli uspešno predpisati režim testiranja za te, ki bodo imeli praznično večerjo, bo seveda podaljšan čas tudi po 22. uri, saj praznovanje za silvestrovo seveda traja preko polnoči," je poudaril.

Glede silvestrovanj na prostem pa se stroka praviloma nagiba k temu, da jih ne bi bilo, saj tam po Poklukarjevih besedah ni mogoče kontrolirati PCT oziroma izvajati testov. O tem sicer odloča vlada, je pa šel torkov delovni sestanek v to smer, je potrdil.