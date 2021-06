Poklukar: Cepivo ni problem, v prihodnjih dneh dnevi odprtih vrat širom po Sloveniji

Po mnenju zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja je epidemija izpostavila dva pomembna dejavnika v Sloveniji. Da je cepljenje poleg čiste vode eden najpomembnejših javnozdravstvenih ukrepov ter da Slovenci močno potrebujemo boljšo digitalno javno upravo. Po mnenju ministra se sicer epidemiološka slika izboljšuje, vendar pa to ne pomeni, da je boj že končan.

"Epidemiološka slika kaže, da se približujemo točki, kjer bo delež pozitivnih PCR-testov blizu štirim odstotkom, kar pomeni drugačno zastopanost virusa v družbi. Tudi zasedenost bolniških postelj s covidnimi pacienti se niža. 14-dnevna incidenca se bliža 140 okuženim na 100.000 prebivalcev na 14 dni, kar je tudi zadnja točka, ki narekuje epidemijo," pravi zdravstveni minister Janez Poklukar. A hkrati opozarja: "Te številke so seveda pomemben napredek pri obvladovanju epidemije, vendar pa našega boja še zdaleč ni konec."

Takšnih rezultatov po njegovem mnenju ne bi dosegli, če ne bi imeli primarnega nivoja kot stebra slovenskega zdravstva, ki "dnevno opravlja večje delo kot kadarkoli do sedaj, saj cepi od 100 do 200 tisoč prebivalcev tedensko". "Ugodna epidemiološka situacija, ki jo beležimo te dni, je zmaga vsakega od nas. Tisti, ki so se že cepili ali pa se še nameravajo, tisti, ki upoštevajo priporočila stroke, pripomorejo k tej zmagi," je dejal. Izpostavil je, da smo v letu in pol, kolikor časa že traja epidemija, spoznali, da moramo biti solidarni in sodelovati.

icon-expand V Cepilnem centru Ljubljana so od začetka cepljenja cepili že z več kot 210.000 odmerki vseh cepiv. FOTO: Shutterstock

"Epidemija je pokazala, da je cepljenje poleg čiste vode eden najpomembnejših javnozdravstvenih ukrepov," je dejal Poklukar. Le v Cepilnem centru Ljubljana, ki je največji cepilni center v Sloveniji, so od začetka cepljenja cepili že z več kot 210.000 odmerki vseh cepiv, v prihodnjih dneh pa načrtujejo tudi dneve odprtih vrat za vse, ki bi se želeli cepiti brez naročanja, pravi Simona Repar Bornšek iz Zdravstvenega doma Ljubljana. V teh dneh cepivo ni problem, zagotavlja zdravstveni minister. "Zato bomo v prihodnjih dneh organizirali dneve odprtih vrat širom po Sloveniji. Ljudi pozivam, naj se cepijo v svojem kraju in naj počakajo, da bo dan odprtih vrat prišel tudi k njim, saj se bo to zagotovo zgodilo v prihodnjih dneh," dodaja.

"Poskrbeli bomo seveda tudi za tiste, ki bi si radi termin rezervirali," pa zagotavlja Repar Bornškova, ki pravi, da pozdravlja tudi idejo o možnosti oddaje vlog pred smsPASS, "ki bo vsem olajšala pot do digitalnega potrdila, ki ga vsi nestrpno pričakujemo in zaradi katerega so se številni tudi cepili". Koritnik: Epidemija je pokazala, da digitalizacijo resnično potrebujemo Epidemija je po pokazala tudi, da Slovenci potrebujemo boljšo digitalno javno upravo, pravi zdravstveni minister. Dodaja, da je pridobitev digitalne identitete ključna tako za digitalizacijo javne uprave kot za posameznike, da lahko na portalu zVEM pridobijo svoje kartoteke.

"Vse Slovence prosim, da se pridružijo koaliciji za cepljenje in hkrati tudi koaliciji za digitalizacijo slovenske javne uprave," je pozval Poklukar. "Naj bo to majhen korak vsakega posameznika za naše zdravje in za naša življenja."

icon-expand Boštjan Koritnik: "V preteklem tednu je bilo v sistemu obdelanih in vnesenih več kot 25.000 prijavnih vlog." FOTO: Bobo

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je ob tem dejal, da gre tu za digitalizacijo Slovencev in Slovenije. "Epidemija je pokazala, da digitalizacijo resnično potrebujemo," je dejal ter dodal, da je digitalno potrdilo padlo na plodna tla. "V preteklem tednu je bilo v sistemu obdelanih in vnesenih več kot 25.000 prijavnih vlog, kar pomeni, da je toliko Slovencev že pridobilo smsPASS, s tem pa ne le dostop do sistema zVEM, temveč tudi do drugih sistemov, kot so na primer e-davki," je dejal. Teh dostopov Slovenci ne bodo potrebovali le zdaj, temveč tudi v prihodnje, je opomnil. "To je nekaj, kar bi morali narediti že veliko časa nazaj. To negativno situacijo smo izkoristili na najboljši možni način za nadaljnjo digitalizacijo Slovenije."

Medtem je ljubljanski župan Zoran Janković dejal, da je po njegovem mnenju Evropska unija"na tem področju popolnoma zgrešila". "Evropska unija bi morala namreč odrediti pravila igre za vse članice EU, za prehod meja. Danes pa imamo situacijo, da pravila ne veljajo za vse države enako," je dejal. Opozoril je, da če želi Evropska unija obstati, mora imeti pravila, ki veljajo za vse članice EU, "ne pa da se države, ko jim kaj ni všeč, sklicujejo na to, da so samostojne".