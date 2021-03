Poletna turistična sezona predvidoma podobna lanski

Letošnja poletna turistična sezona bo v Sloveniji predvidoma podobna lanski, morda bodo številke malenkost nad tistimi iz poletja 2020, je pričakovanja na današnjem spletnem dogodku povzela direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak. Pri tem je poudarila, da bo veliko odvisno zlasti od epidemiološke slike.

Slovenska turistična organizacija (STO) pričakuje dolgotrajno okrevanje turistične panoge, je na spletni novinarski konferenci turističnih organizacij treh dežel – Slovenije, avstrijske Koroške in Furlanije-Julijske krajine – dejala direktorica STO Maja Pak. Številke iz leta 2019 bo slovenski turizem predvidoma dosegel šele leta 2023 ali pozneje. Napovedi za letošnje poletje so negotove. "Vsi vemo, da bo turistično povpraševanje odvisno od več dejavnikov, zlasti od epidemiološke situacije," je spomnila Pakova. Na STO sicer pričakujejo podobne številke kot v lanski sezoni, možna je manjša krepitev.

icon-expand Cerkniško jezero v poletnem času FOTO: Miro Majcen

Podobno sta tudi direktor Turistične organizacije avstrijske Koroške Christian Kresse in direktor Turistične organizacije Furlanije-Julijske krajine Lucio Gomiero menila, da bo letos v omenjenih regijah glavna poletna turistična sezona podobna lanskoletni, morda z manjšo rastjo. Ponovni zagon dejavnosti sicer pričakujeta v aprilu ali maju. Vsi govorniki so ob tem podčrtali pomen jasnih in enotnih pogojev za prehajanje meja znotraj EU. Prav tako so podprli pobudo Evropske komisije o oblikovanju evropskega digitalnega potrdila o cepljenju proti covidu-19.

"Podpiramo hitro, usklajeno in nediskriminatorno rešitev, podprto s sodobno tehnologijo," je navedla Pakova. Ideja Evropske komisije, ki bi zajemala cepljene proti covidu-19, tiste, ki so bolezen že preboleli ali pa so opravili testiranje, bi po njeni oceni lahko olajšala turistične tokove in jih naredila varnejše. Kresse je menil, da je digitalni potni list za cepljene proti covidu-19 "absolutno potrebna" rešitev. S tem lahko države izmenjujejo podatke o cepljenih, prebolelih in testiranih, posledično pa turistom ob obisku restavracij in drugih znamenitosti ponudijo "največjo možno svobodo", je dejal. Skupni projekti treh držav Predstavniki vseh treh turističnih organizacij so sicer danes izpostavili odlične primere tristranskega sodelovanja. Med njimi je daljinska pohodniška pot Alpe Adria Trail, ki na 750 kilometrih tri države združuje v eno izkušnjo. Leta 2019, torej pred izbruhom covida-19, so na poti zabeležili 20.000 pohodnikov, ki so ustvarili 100.000 prenočitev. Skupen je tudi projekt Alpe Adria Golf, ki združuje 20 golf igrišč v treh državah. Nenazadnje pa trojica dežel razvija tudi skupno gastronomsko ponudbo.

icon-expand Ljudje si želijo predvsem oddiha v naravi FOTO: Aljoša Kravanja

V času okrevanja po covidu-19 bodo imela turistična doživetja v naravi, ki je ob tromeji izredno bogata, še večji pomen, so prepričani sogovorniki. Avstrijske destinacije so na domačem in nemškem trgu pred tremi tedni opravile raziskavo, ki je pokazala, da je največja želja za prihodnji dopust oddih v naravi. "Pohodništvo, turno in gorsko kolesarstvo, kolesarski parki, plavanje in zlasti uživanje v lokalni gastronomiji ob ogledovanju znamenitosti," je Kresse izpostavil nekatere primere turističnih produktov prihodnosti. "Koroška bo imela vse letošnje ponudbe povezane z mnogimi aktivnostmi v naravi in z izkušnjami gastronomije," je dejal. Na podobne karte igra tudi Slovenija. Pakova je spomnila, da je država letos evropska prestolnica gastronomije. Gastronomija je tudi osrednja promocijska tema slovenskega turizma v aktualnem dvoletnem obdobju, nasledila pa jo bo tematika doživetij v naravi.