Policija je od 20. marca do 2. novembra prejela 3543 prijav o kršitvah vseh odlokov

Zdravstveni inšpektorat (ZiRS) je na redni seji vladi poročal o opravljenih nadzorih v zvezi z obvladovanjem epidemije covid-19. V prejšnjem tednu (2. do 8. novembra) je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZiRS in inšpekcijskih organov 2.459, izrečenih je bilo 95 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 53.200 evrov, 163 opozoril in 61 upravnih ukrepov.

Vlada je obravnavala tudi poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. Policija je nadzorni in prekrškovni organ za ugotavljanje spoštovanja ukrepov, opredeljenih v odlokih, ki so izdani na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), in sicer Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2.

Od 20. marca do 2. novembra 2020 je policija prejela 3543 prijav o kršitvah vseh odlokov. Zdravstvenemu inšpektoratu je skupno podala 7788 predlogov zaradi kršenja odlokov, obravnava pa tudi tri kazniva dejanja po 177. členu Kazenskega zakonika. Izrekla je 8646 opozoril ali ukazov po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) ali ZNB in uvedla 1479 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5).

Policija je od torka, 3. novembra do vključno ponedeljka, 9. novembra, izdala skupaj 1.500 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, , od tega 1227 za polnoletne in 273 za mladoletne osebe. Od 27. oktobra do 2. novembra jih je izdala 1643.