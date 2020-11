Policija: Oglobljeni dostavljalec ni jedel ali pil na javnem kraju

V soboto okrog 12.30 ure sta policista na Prešernovem trgu opazila občana, ki na javnem kraju ni uporabljal maske. Nato sta pristopila do njega ter ga opozorila, naj si namesti masko. Šlo je za dostavljalca hrane pri podjetju Wolt, kjer pravijo, da si je ta privoščil odmor za malico.

"Pojasnil nam je, da je poiskal mirno lokacijo, kjer bi lahko za malico pojedel burek. Poskrbel je, da ima ustrezno varnostno razdaljo, si snel masko in pojedel malico. Nato pa so do njega pristopili pristojni organi, ki so mu podali kazen," so zapisali in dodali, da bo dostavljalec podal pritožbo.