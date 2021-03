Policija opozarja: Ponarejanje testov se kaznuje z zaporom do treh let

Kot so navedli na Generalni policijski upravi (GPU), so policisti že januarja na mejnih prehodih s Hrvaško odkrili večje število ponarejenih potrdil o izvedenih PCR-testih na novi koronavirus pri potnikih iz BiH in Srbije. Večinoma so imeli ponarejena potrdila državljani BiH, obravnavali pa so tudi posamezne primere slovenskih državljanov, ki so predložili ponarejene PCR-teste.

Minuli konec tedna pa so policisti Policijske uprave Koper na mejnem prehodu Dragonja zaznali 15 primerov izkazovanja s ponarejenimi PCR-testi, in sicer so v vseh primerih ponarejene teste uporabili državljani Slovenije.

Kot so navedli, statistike posebej za take ponaredke ne vodijo, iz prakse pa lahko povejo, da policisti dnevno obravnavajo več primerov. Primeri se pojavljajo vzdolž celotne zunanje meje s Hrvaško. Več primerov policisti obravnavajo na prometnejših oziroma večjih mejnih prehodih, prav tako pa so ponarejena potrdila odkrili tudi na kontrolnih točkah na notranji meji EU.

V veliki večini primerov gre po njihovih navedbah za popolne ponaredke potrdil. Policisti na mejnih prehodih podrobno preverjajo pristnost testa tudi prek drugih institucij.

"Vse potnike, ki si pridobijo ponarejena potrdila o izvedbi PCR -testa, s katerimi se želijo izogniti karanteni ali si na ta način želijo omogočiti vstop v Slovenijo, opozarjamo, da je izkazovanje s ponarejenimi testi kaznivo dejanje ponarejanja listin po 251. členu kazenskega zakonika," so navedli na GPU.

Ob ugotovitvi, da gre za ponarejeno listino, policisti listino zasežejo in zoper osebo, ki je listino želela uporabiti kot pravo, spišejo kazensko ovadbo, ki jo posredujejo na državno tožilstvo. Za kaznivo dejanje ponarejanja listin je zagrožena kazen zapora do treh let. Osebe pa po izvedenem postopku obravnave kaznivega dejanja tudi napotijo v karanteno ob pogoju, da lahko vstopijo na območje Slovenije.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji vladni novinarski konferenci pojasnil, da iščejo rešitve na tem področju tako z epidemiologi kot z ministrstvom za notranje zadeve. V katero smer se nagibajo ukrepi, še ni želel napovedovati, je pa odločitev po njegovih besedah pričakovati v naslednjih dneh.