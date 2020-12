Policija v lokalu odkrila kršitelje vladnega odloka

V četrtek, okoli 21.30, so domžalski policisti opravili kontrolo gostinskega lokala na območju Domžal. Ugotovili so, da lokal obratuje ter da se na terasi lokala nahajata dva gosta, v notranjosti lokala pa so poleg lastnika bili še trije gosti. Vsem petim gostom je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve zakona o nalezljivih boleznih, zoper lastnika lokala pa je bil podan predlog za uvedbo postopka na pristojni zdravstveni inšpektorat, so sporočili s PU Ljubljana.



"Takšno ravnanje tako lastnika lokala kot tudi vseh oseb, ki so se nahajale v lokalu, je neodgovorno. Ponovno pozivamo vse, naj se ravnajo skladno z vladnimi ukrepi za zajezitev bolezni covid-19 ter z nespametnim ravnanjembne ogrožajo svojega ali zdravja drugih ljudi," še dodajajo.