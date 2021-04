Policija v Mostarju pretepla mladeniča zaradi kršitve ukrepov

Policista so takoj odstranili z dolžnosti, odgovorni pa bodo preiskali vse vidike njunega vedenja in ugotovili, ali obstajajo elementi kazenske odgovornosti. "Prve informacije o dogodku smo posredovali pristojnemu tožilstvu Hercegovačko-neretvanske županije," so dodali na notranjem ministrstvu in spomnili, da med policisti ni prostora za ljudi s takšnim vedenjem. Po neuradnih informacijah 24sata.hr je zdravstveno stanje mladeniča stabilno.

Policista sta mladeniča pretepla v soboto, 10. aprila, ministrstvo za notranje zadeve Hercegovačko-neretvanske županije pa brutalni napad ostro obsoja. "Njuno dejanje nima opravičila. To je klasičen primer prekoračitve pooblastil in policijskega kodeksa, za kar se kot institucija globoko opravičujemo celotni javnosti, še posebej pa pretepenemu moškemu," so sporočili z ministrstva.

Posnetek policijske brutalnosti v Mostarju, ki je zgrozil Hercegovino, so objavili domači mediji. Na posnetku pa je videti, kako dva policista surovo napadeta mladeniča, ki je kršil prepoved približevanja. Pretepeni mladenič je povedal, da so ga po pretepu pred vhodom v stavbo, v kateri živi, ​​nato odpeljali na postajo, kjer so ga, ko so mu napisali prekrškovni nalog, izpustili. Mu je pa ponoči postalo slabo, zato so ga sprejeli v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali poškodbe.

"Po pretepu so ga odpeljali na mostarsko policijsko postajo, kjer so mu napisali kazen zaradi kršitve policijske ure, nato pa so mu dovolili, da je brez zdravniškega pregleda, ob polnoči, peš odšel domov. Potem ko je doma zbolel, se je mladenič sam oglasil na urgenci, kjer so ugotovili poškodbe,"piše v sporočilu, poslanem novinarjem.