Policija: Zaznavamo veliko kršitev, zato bomo primorani poostriti nadzor

Zdravstveni inšpektorat največ nadzorov opravi na javnih mestih, kjer tudi ugotovi največ kršitev ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. V minulem tednu so tako izrekli 23 prekrškovnih sankcij, najpogosteje gre za druženje več družin. Na zelene površine pa so se preselili tudi posamezniki, ki kršijo prepoved zbiranja ob gostinskih lokalih.

V zadnjem tednu (od 16. do 22. novembra) so inšpektorji v sodelovanju s Policijo in redarsko službo skupno opravili 2254 nadzorov spoštovanja ukrepov, povezanih z obvladovanjem epidemije covida-19. Izrekli so 35 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 28.800 evrov; dodatno pa še 246 prekrškovnih opozoril in 77 upravnih ukrepov, je na današnji novinarski konferenci povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.

icon-expand Inšpektorji največ kršitev ukrepov ugotovijo na zunanjih površinah. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Shutterstock

Samo Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) je prejel 88 prijav - največ v dejavnosti gostinstva, gradbeništva in trgovin. "Dobivamo pa tudi prijave o obratovanju frizerskih lokalov," je dodala inšpektorica. Število nadzorov, ki so jih je v prejšnjem tednu opravili samo zdravstveni inšpektorji, pa je bilo 1338. "Izrečenih je bilo 27 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 14.800 evrov ter 170 opozoril in trije upravni ukrepi," je pojasnila Potza.

icon-expand Deana Potza, zdravstveni inšpektorat

V gostinstvu so opravili 198 nadzorov. Izrekli so tri prekrškovne sankcije v skupni vrednosti 6400 evrov in izdali dve odločbi o prepovedi opravljanja dejavnosti. V trgovinah je zdravstveni inšpektorat opravil 197 nadzorov, izrekel pa je eno prekrškovno sankcijo v vrednosti 400 evrov. Več nepravilnosti je izpostavila v gostinstvu. V preteklem tednu so namreč obravnavali več primerov nedovoljenega obratovanja. "Še vedno je prisotna problematika zbiranja ob gostinskih lokalih, ko posamezniki opravijo osebni prevzem. Opažamo, da so se z vrtov preselili na bližnje površine," je povedala inšpektorica. V drugih storitvenih dejavnostih, kot so frizerski in kozmetični saloni ter cvetličarne, so opravili 240 nadzorov. Po njenih besedah nepravilnosti niso ugotovili. Zdravstveni inšpektorat je opravil tudi nadzor v 132 večstanovanjskih stavbah in izdal eno ureditveno odločbo. Na zunanjih javnih površinah izrekli za 8000 evrov kazni Na zunanjih javnih površinah so inšpektorji ZIRS opravili 571 nadzorov in izrekli 23 prekrškovnih sankcij v vrednosti 8000 evrov. Potza je ob tem razložila, da največ kršitev ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa ugotovijo prav na javnih mestih, "predvsem igriščih in odprtih športnih objektih, kjer se zbirajo starši in otroci iz različnih gospodinjstev". Poudarila je, da tovrstno zbiranje ni dovoljeno.

Inšpektorji so od 16. do 22. novembra opravili 2254 nadzorov. Med drugim so izrekli 246 opozoril po zakonu o prekrških. Poročajo, da se na javnih površinah, ob igriščih in igralih, zbirajo družine. Ugotavljajo kršitve v gostinstvu in trgovinski dejavnosti, redno pa prejemajo tudi prijave o obratovanju frizerskih salonov. Policisti so denimo v Ljubljani v skladišču lokala našli 13 oseb, ki so se skrivale.

Deana Potza je izpostavila še, da pri posameznikih zaznavajo ponavljajoče se kršitve in aktivno nasprotovanje vladnim ukrepom. Zato so tožilstvu naznanili sum storitve kaznivega dejanja zoper več fizičnih oseb zaradi spodbujanja nestrpnosti in zaradi napeljevanja k prenašanju nalezljivih bolezni, je povedala. V medijih pa so zasledili tudi poročanje, da naj bi bila žarišče okužb v Postojni sedmina, zato so zaprosili za pojasnila o okoliščinah. Sicer je pojasnila tudi, da so postopki glede prireditve olimpijskega komiteja, na kateri udeleženci niso nosili mask, med njimi tudi ministrica za izobraževanje Simona Kustec, še v teku. 13 oseb v skladišču: Policija bo poostrila nadzor Nadzor skupaj z inšpektorji ali samostojno opravljajo tudi policisti. V novembru so dnevno opravili več kot 2400 nadzorov. Občani so prijavili 852 domnevnih kršitev. Nekatere nadzore opravijo na podlagi prijav, druge pa ugotovijo sami, je povedal vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje z Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave (GPU) Alojz Sladič. V novembru so tako sami ugotovili 6310 kršitev, od tega 1954 v zadnjem tednu.

Tudi Policija je minuli teden opravila več nadzorov in obravnavala več kršitev: 13 kršitev glede prepovedi zbiranja, 12 oseb ni uporabljalo maske, tri kršitve glede prehajanja meja med občinami, ena oseba se je do policistov nedostojno vedla.

Kot je izpostavil Sladič, pa kljub opozorilom policisti še vedno dnevno zaznavajo kršitve, tudi od pravnih oseb. "Gre za praznovanja v lokalih, prikrito obratovanje lokalov, neupravičeno prehajanje med občinami in tudi neupravičeno prehajanje meje," je navedel in dodal, da bo Policija zato primorana poostriti nadzor. "Glede policijskih ukrepov znova izpostavljamo, da je namen policije, da z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseže zakonito zasledovani cilj, pri čemer policija vedno izhaja iz načela sorazmernosti," je še dejal. Sicer je tudi Sladič navedel, da več kršitev zaznajo v gostinskih lokalih. "Redno preverjamo vse prijave o nedovoljenem zbiranju oseb v gostinskih lokalih, ki ne smejo obratovati oziroma sprejemati gostov. Posamezni primeri kršitev so si podobni. Praviloma se skušajo gostje v lokalu skupaj z osebjem potuhniti, skriti," je pojasnil. Policisti so tako denimo v enem primeru na območju Ljubljane v majhnem skladišču lokala odkrili skritih 13 oseb. V okolici Ljubljane pa so v gostinskem lokalu zaznali druženje, na katerega naj bi prišlo 25 oseb. Na kraju dogodka so sicer dobili devet udeležencev. Kot je dejal, so bile mize polno obložene, natakar pa je porabo beležil, zato bodo uvedli postopek tudi proti gostincu. Proti kršiteljem vodijo postopke zaradi več kršitev.

icon-expand Vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje iz Uprave uniformirane policije GPU Alojz Sladič FOTO: POP TV

Govorca sta sicer komentirala tudi postopke po dogodku med direktorjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milanom Krekom in glasbenikom Zlatanom Čordićem - Zlatkom. Povedala sta, da obstaja sum za kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja, ugotovili pa so tudi več prekrškov.

Kacin je napovedal, da bo policija z vikendom poostrila nadzor na državni meji in na mejah med občinami. Sladič je pojasnil, da bodo na cestah vzpostavili točke za celovit nadzor prometa, v okviru tega pa bodo preverjali tudi upravičenost prečkanja meja občin.