Policijska ura tudi za dostavljavce hrane na dom

Dokler vlada ne bo preklicala omejitve gibanja, se med deveto zvečer in šesto zjutraj ne smemo več zadrževati zunaj. Ustavni pravnik Andraž Teršekin odvetnik Damijan Pavlin sta sicer na ustavno sodišče že poslala pobudo za presojo ustavnosti tega novega ukrepa.

Izjeme, določene v odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi, so sicer:

1. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

2. prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,

3. dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Kot je dodatno pojasnil minister Aleš Hojs, bo v času policijske ure dovoljeno tudi sprehajanje psov, a le v bližini svojega doma.

Zaradi policijske ure so sicer številne javne in zasebne ustanove prilagodile svoje urnike. Večina trgovin je z včerajšnjim dnem zaprla svoja vrata še pred 21. uro, le iz družbe Hofer so sporočili, da delovnega časa njihovih trgovin za zdaj ne bodo spreminjali. Tudi na Petrolu pravijo, da njihov obratovalni čas ostaja enak, saj imajo odgovornost do ljudi. Trenutnim razmeram prilagajajo delo tudi na sodiščih.