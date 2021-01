Policisti bodo poostreno nadzirali spoštovanje protikoronskih odlokov

V zadnjem obdobju namreč število kršitev narašča, največ jih je bilo minulo soboto, predvsem na Gorenjskem. V zadnjih treh tednih so policisti opravili nadzore spoštovanja odlokov na več kot 45.000 krajih in pri tem izrekli 1773 opozoril, v 1198 primerih pa so proti kršiteljem uvedli prekrškovni postopek.

Kot so spomnili policisti, še vedno velja prepoved zbiranja ljudi in omejitev gibanja med 21. in 6. uro. Ker je prehajanje med občinami zaradi rekreacije dovoljeno samo znotraj iste regije, ljudi pozivajo k odgovornemu ravnanju, v primeru povečane zasedenosti pa naj se namenijo drugam. Kjer med osebami, ki niso ožji družinski člani, ni zadostne medsebojne razdalje (manj kot tri metre), je obvezna zaščitna maska tudi na prostem.

Že sredi tedna je Tomaž Pečjak s policije napovedal, da v kolikor bodo ta konec tedna na priljubljenih izletniških točkah zaznavali kaos in kršitve pri prehajanju regij, bodo predlagali ukinitev izjeme prehajanja občinske meje z namenom rekreacije.

Ker bo ta vikend v Kranjski Gori potekalo smučarsko tekmovanje za Zlato lisico brez gledalcev, je policija že danes poostrila nadzor na izvozu z avtoceste v Hrušici. Predvidena je tudi zapora kolesarske poti od bencinskega servisa Petrol v Podkorenu do tekmovališča, ki je med vikendi zelo obremenjena s pešci in je glavna rekreativna povezava med Kranjsko Goro in Ratečami. Rekreativce zato pozivajo, da se peš ne odpravljajo po tej kolesarski poti, prav tako naj se v okolici ne zadržujejo na javnih površinah in cesti.

Ta konec tedna pa bodo predstavniki ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) spet na terenu, da bi se seznanili z aktualnim epidemiološkim stanjem, zdravstvenimi potrebami v ustanovi ter cepljenjem zaposlenih proti covidu-19. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne bo obiskala Splošno bolnišnico Celje, vodja kabineta na ministrstvu Tina Bregant bo obiskala Splošno bolnišnico Izola, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek pa se bo mudil v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor.