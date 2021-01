Politico 'zaradi nasprotujočih si izjav slovenske vlade' umaknil zapis

Potem ko je v javnosti prejšnji teden završalo okoli dobave cepiva Moderne, je časnik Politico iz svojega člankaizbrisal navedbo, da je Slovenija naročila le 26.000 odmerkov cepiva omenjenega proizvajalca, čeprav bi jih lahko več kot 600.000. Kot so zapisali v opombi pod članek, so to storili "zaradi nasprotujočih si in nepopolnih informacij slovenske vlade". Slovenija je bila le ena od omenjenih evropskih držav, ki naj bi kupile precej manj odmerkov, kot bi jih lahko – največ naj bi se jim po poročanju Politica odrekle Poljska, Bolgarija, Grčija in Belgija, po podatkih Spiegla pa naj bi Nemčija na račun teh držav pridobila kar 50,5 milijona odmerkov.

Na pisanje časnika je takrat opozorila tudi evroposlanka in predsednica SD Tanja Fajon, ki se je spraševala, zakaj v državi z eno najslabših epidemioloških slik ne izkoristimo možnosti, ki nam pripada. PremierJanez Janša je nato na petkovi predstavitvi načrta za sproščanje ukrepov dejal, da o tem ne ve nič. "Prvič slišim, da bi se Slovenija čemur koli odpovedala," je dejal. Premier je prav tako povedal, da je vlada, odkar začasno opravlja funkcijo ministra za zdravje, dodatno naročila milijon odmerkov cepiva. "Kjer koli lahko čim prej dobimo dodatne odmerke cepiva, jih tudi naročimo," je dejal.

Na ministrstvu za zdravje (MZ) so nam prav tako že prejšnji teden pojasnili, da je Evropska komisija s proizvajalcem cepiva Moderna sklenila dogovor za 80 milijonov odmerkov z možnostjo povečanja še za dodatnih 80 milijonov odmerkov. Od tega Sloveniji pripada 369.767 odmerkov oziroma še enkrat več glede na dodatnih 80 milijonov odmerkov, so pojasnili na MZ. Skupno torej 739.534 odmerkov, kolikor jih vlada namerava naročiti.

"Proizvajalec cepiva Moderna je sporočil, da bo v prvih dveh mesecih vsem državam članicam lahko zagotovil le manjše količine svojega cepiva in Sloveniji bo lahko v prvih dveh mesecih dobavil le 26.000 odmerkov. Koliko odmerkov bo lahko zagotovil od marca, predstavniki Moderne še niso sporočili, in enako velja za vse države članice EU," so poudarili na ministrstvu.