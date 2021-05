'Politika prispeva k številnim napetostim, namesto da bi prispevala k pomiritvi'

Evropski poslanci Ljudmila Novak, Tanja Fajon, Franc Bogovič in Milan Brglez so na predsednika države Boruta Pahorja naslovili pismo, v katerem so zapisali, da so zaskrbljeni nad psihosocialno situacijo in splošnim družbenim ozračjem v Sloveniji, ki se je med pandemijo covida-19 še dodatno poslabšalo.

Menijo, da bi bile ob stopnjevanju aktualnih razmer lahko ogrožene ne le človekove pravice posameznikov in družbena kohezija, temveč bi lahko dogajanje v državi ogrozilo tudi delovanje države. "Resnost situacije kliče po tem, da vsi storimo vse za umiritev strasti ter za družbeno ozračje dialoga, spoštljivo izraženega nestrinjanja ter kritike," pozivajo.

Evropski poslanci obžalujejo, da smo sredi spopadanja s pandemijo covid-19 prišli do trenutka, v katerem ni mogoče prezreti strme rasti nestrpnosti, tako verbalne kot fizične. "Čeprav so strokovnjaki od začetka opozarjali na psihološke posledice pandemije ter omejevalnih ukrepov ob njej, si moramo priznati, da nas je ta vidik krize s svojo razsežnostjo presenetil in ujel nepripravljene. Nimamo pravega odgovora na porast nasilja v družinah in skupnostih, celo do najhujših oblik grozljivega nasilja, ki se končajo tudi z odvzemom življenja, ne. Sočasno so zaprtje šol in odsotnost vrstniških stikov vodili in še vodijo do psiholoških kriz naših otrok in mladostnikov. Tudi zdravstvene in svetovalne ustanove jim v teh težkih trenutkih težko pomagajo, saj so preobremenjene," so zapisali in opozorili, da je tudi "delo od doma" težava, ki se ne neha, saj ni več klasične ločitve med službenim in zasebnim.