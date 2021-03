'Politiki, ki preskakujejo čakalne vrste za cepljenje, bi morali odstopiti'

Na številnih cepilnih seznamih zdravstvenega doma Adolfa Drolca v Mariboru so v tem trenutku posamezniki iz sedme faze nacionalne strategije ali kot pove predstavnik mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus,"cepimo osebe, stare več kot 75 let in nepokretne paciente na domovih, hkrati pa smo v tem tednu začeli s cepljenjem ljudi, ki imajo kritične kronične bolezni".

Medtem so v zdravstvenem domu Ptuj že cepili tudi 50-letnike, ki sicer sodijo v zadnjo prioritetno skupino. Zakaj? Ker trenutne zaloge cepiva omogočajo več AstraZenece kot Pfizerja ali Moderne, to pa je po strategiji namenjeno osebam med 18. in 64. letom, nam je po telefonu pojasnila direktorica.

Na začetku cepljenja pri nas so nekateri neupravičeno prejeli dozo cepiva, je ugotovil zdravstveni inšpektorat, tudi v tem trenutku vodijo pet postopkov v zvezi s sumi kršitev pri cepljenju.

Ljudje pa želijo vedeti tudi, s katerim cepivom bodo cepljeni, pravi zdravnik Rok Ravnikar: "Predvsem nas vprašajo za mnenje, ker iz vsake debate, iz vsakega dvoma se poraja precej strahu, seveda mi tega strahu ne moremo odvzeti, je pa dejstvo, da prav velike izbire nimamo."

Medtem, ko evropsko skupno strategijo o cepivih že načenjajo interesi posameznih držav, denimo Avstrije in Danske, ki se obračata k Izraelu, pa je bil ta teden prvič uporabljen tudi mehanizem za prepoved izvoza cepiva, če podjetje ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do EU. Tako je Italija zaustavila pošiljko 250.000 odmerkov AstraZenece v Avstralijo.

Izbira cepiva, ki ga boste prejeli sicer, ni mogoča, nekateri se zato za cepljenje ne odločijo.

Podobno je tudi drugod, zato v Nemčij apel strokovnjakov: Če vam ponudijo cepivo, se, prosim, cepite. Cepljenja so varna in učinkovita. To velja za vsa cepiva, ki so na voljo.